FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aralık enflasyonunda yüzde 14,6'lık artış

Aralık enflasyonunda yüzde 14,6'lık artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 11:04 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre Aralık ayı enflasyonu bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında arttı.

Yıllık bazda en fazla artış çeşitli mal ve hizmetler, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60 arttı. Artış, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,28 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın Aralık ayına göre en büyük artış, sırasıyla yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,12 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde kaydedildi. Ev eşyasında 18,04, sağlık harcamalarında da 16,67'lik artış oldu.

Yıllık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,32 ile giyim ve ayakkabı olurken fiyat artışlarından en az yüzde 0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5,73 ile haberleşme ve yüzde 6,84 ile eğitim etkilendi.

Aylık bazda en fazla artış ev eşyasında

Kasım 2020'ye göre yapılan hesaplamalarda ise fiyatlarda en fazla artış ana harcama grupları itibarıyla yüzde 3,46 ile ev eşyası, yüzde 2,64 ile ulaştırma ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Aylık bazda fiyatlarda en fazla düşüş yüzde 3,18 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Kasım'a göre azalış gösteren diğer ana gruplar, yüzde 0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,03 ile eğitim ve yüzde 0,01 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Bakan duyurdu! Ödemeler 8 Ocak’ta başlıyorBakan duyurdu! Ödemeler 8 Ocak’ta başlıyor
Kamuda işçilerin ikramiye tarihleri belli olduKamuda işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı
Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Kamu bankalarından ortak ATM kararı!
Kamu bankalarından ortak ATM kararı!
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
Kira zam oranı Ocak 2021... Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayı ev kirası zam oranı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri
Bakan duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak’ta başlıyor
Bakan duyurdu! Ödemeler 8 Ocak’ta başlıyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu 2020 devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.