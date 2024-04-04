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Arçelik, küresel operasyonlarını Beko adı altında sürdürecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.04.2024 16:33
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Arçelik AŞ, küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında topladığını duyurdu. Şirket değişikliği KAP'a bildirdi.

Arçelik, küresel operasyonlarını Beko adı altında sürdürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70 yıla yakın geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen ev teknolojileri şirketlerinden Arçelik AŞ'nin, faaliyetlerine 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile devam ettiği belirtildi. Halka açık şirketin yasal adının Arçelik AŞ olduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye’de bugüne kadar olduğu gibi yasal şirketin Arçelik AŞ ve Türkiye iştirakinin Arçelik Pazarlama AŞ (Arçelik Türkiye) ile faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

'Türkiye'deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Küresel markamızı güçlendirmek amacıyla stratejik bir karar alarak küresel operasyonlarımızı Beko kurumsal markası altında topladık. Bu dönüşümle globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerin isimlerinin Beko olarak dönüşmesi hedeflenmektedir. Dönüşüm sadece kurumsal markayı, yani şirket markasını kapsamaktadır, dünya genelinde sahip olduğumuz 22 tüketici markamız bu dönüşümden etkilenmeyecektir.'

Kaynak: AA

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