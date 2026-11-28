Murat Ülker, İlim Yayma Cemiyeti ve Eğitim Bilimleri ve Araştırmalar Derneğinin düzenlediği kariyer buluşmasında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İş dünyasındaki deneyimlerini gençlerle paylaşan Ülker, kariyer yolculuğundan girişimcilik tecrübelerine, küresel ekonomideki değişimden yapay zekânın iş hayatına etkilerine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Murat Ülker, gençlerle sohbetinin tamamını kendi internet sayfasından paylaştı.

Murat Ülker'in yazısı şu şekilde:

Geçtiğimiz cumartesi İlim Yayma Cemiyeti (İYC) ve Eğitim Bilimleri ve Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) kariyer programları kapsamında hukuk, tıp, mühendislik ve eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören üniversiteli gençlerle bir araya geldik.

İlim Yayma Cemiyeti bizim yurdumuz. Ailemizin İlim Yayma ile bağı yarım asrı aşıyor. Rahmetli babam ve amcam İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasındaydı. Dolayısıyla bu buluşmanın benim için ayrı bir manası vardı.

Değerli iletişimci Mustafa Kaya’nın moderatörlüğünde oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençler merak ettiklerini sordular, ben de yaşadıklarımı, öğrendiklerimi, başardıklarımı ama daha önemlisi başaramadıklarımı anlattım. Zira insan başarısızlıklarından da çok şey öğreniyor.

Ailemizin Kırım’dan İstanbul’a uzanan göç hikayesinden Ülker’in küreselleşmesine, öğrencilik yıllarımdan girişimcilik maceralarıma, liderlik anlayışımdan çocuklarımı nasıl yetiştirdiğime, yapay zekadan Türkiye ekonomisine, hobilerimden GOYA’larıma kadar pek çok konuda konuştuk.

Hatta en zor soruyu sona saklamışlar: Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali? Şampiyon olacağız da ne zaman diye sormayın!

Gençlerle sohbet ederken bir kez daha düşündüm. İnancımızın ilk emrinin “Oku!” olması ne kadar manidar değil mi? Öğrenmek, araştırmak, düşünmek ve öğrendiklerimizi hayata geçirmek… Bizim için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz’in (sav) ahlakını, doğruluğunu, adaletini ve merhametini hayatımıza rehber edinmek…

Bence gençleri yalnızca meslek sahibi olmaya değil, hayata hazırlamak gerekiyor. Bilgi sahibi olmak kadar o bilgiyle ne yaptığımız, başarılı olmak kadar başarımızı kimin faydasına kullandığımız da mühim. Bana bugün hala sizi ne heyecanlandırıyor diye sorsanız cevabım çok basit: Bilmediklerim!

İYC Genel Başkanı sayın Yusuf Tülün’e, Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı sayın İsrafil Kışla’ya, yönetici arkadaşlarımız sayın Mustafa Yelek’e, sayın Adem Yavuz’a, sayın Mustafa Kaya’ya ve bu güzel buluşmada emeği geçen herkese, bilhassa güzel sorularıyla beni yeniden düşünmeye sevk eden genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Söyleşinin sonunda gençlere sorularını ve cevaplarımı yayımlayacağıma söz vermiştim. İşte sözümü tutuyorum. Sohbetimizin tamamını aşağıda sizlerle de paylaşıyorum

1.Murat Ülker Kimdir? (Hayat hikayesi, eğitim hayatı ve kişisel yolculuğu)

Göçmen bir ailenin çocuğuyum. Baba tarafım Kırım’dan geliyor. Dedemlerin ailesi orada Devletler Ailesi olarak tanınırmış. Babam Sabri Ülker, 1920 yılında Kırım’da doğmuş. Ailemiz, o dönemde yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle 1929’da Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış. Babamın çocukluğunda yaşadıkları kolay şeyler değilmiş. Ben de yıllar sonra Kırım’a gidip ailemizin izini sürdüm, akrabalarımızla tanıştım.

Dedemin hikayesi aslında bir asrı aşan göçlerin, savaşların ve yeniden başlamaların hikayesi. Fatih Medresesi’nde okumuş, Trakya’da görev yapmış. 93 Harbi’nde ailesiyle yollara düşmüşler.Kaçarken kundaktaki halamı güvende olsun diye bir kağnı arabasına vermişler, sonra güçlükle bulup geri alabilmişler. Kırım’a dönüp nihayet bir ev sahibi olduklarında bu kez ihtilal çıkmış. Evlerinin yalnızca bir odasında oturmalarına izin verilmiş, diğer odalara başka aileler yerleştirilmiş. Dedemi zaman zaman hapse atarlarmış. Ezan okununca iki asker eşliğinde camiye götürür, namazı kıldırınca yeniden hapse getirirlermiş! Sonunda Osmanlı pasaportları sayesinde “Siz Rus değilsiniz” denilerek oradan ayrılabilmişler. Karadeniz’i geçerken bir haftayı aşkın süre yalnızca kara ekmekle idare etmişler. Türkiye’ye geldiklerinde dedem, başlarına gelenleri kimseye anlatmamalarını tembihlemiş.Ninemin bu yolculukta yaşadıklarını dinleyerek büyüdüm. Böyle hikayeleri duyunca insan elindekilerin kıymetini daha iyi anlıyor.

Bir de Ülker isminin hikayesi var. Soyadı alınırken ailemiz önce “Berk” demiş, o kabul edilmemiş. Babamla amcamın devraldığı iş yerinin tabelasında yıldızlar varmış. Eski sahibi ismini kullanmalarına müsaade etmeyince tabeladan ilhamla Ülker adını seçmişler. İş büyüyüp yurt dışında da tanınınca herkes onlara Ülker diye hitap etmeye başlamış. Sonunda soyadlarını da Ülker yapmışlar. Yani bugün hepimizin bildiği isim tabeladan doğmuş. Bir bakıma ismimiz bile “çakma”!

Ben İstanbul’da doğdum, İstanbul Erkek Lisesi’nde okudum, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdim. Aslında mühendis olacaktım ama o hikayeyi sonra anlatırım!

Ben babamın üçüncü çocuğuyum. Benim doğduğum sene babam ilk arabasını almış, yeni bir eve geçmişler. Yani zengin çocuğu değilim ama benden büyük kardeşlerime göre daha iyi şartlarda doğmuş bir çocuğum. Ailemiz yavaş yavaş, çalışarak bugünlere geldi.

Bir de Robert Kolej meselesi var. O zamanlar her okulun sınavına ayrı ayrı girerdik. Robert Kolej’in orta kısmını da kazanmışım, listelerde adımı gördüm ama okuldan bize bir şey söylemediler. Ben de İstanbul Erkek Lisesi’ne gittim. Sonradan “Çocuğunuz kazanmıştır” diye mektup geldi! Belki de böyle olması gerekiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi yıllarım da memleketin çalkantılı dönemlerine denk geldi. Okulda boykotlar, gerginlikler yaşanırdı. Son sınıfta okul aile birliği, boykotlara karşı çıktığımız için “huzursuzluk çıkıyor” denilen birkaç öğrenciyi okuldan uzaklaştırmaya karar verdi. Bunlardan biri de bendim! Notlarımız iyi olduğu için bizi atamıyorlar, “son dönem okula gelmesinler, üniversite sınavına çalışsınlar, biz onları mezun ederiz” diyorlardı. Ben bunu kabul etmedim. Cumartesi günleri bile okula gittik, biz gidince polis de geliyordu! Sonunda mezun olduk tabii. İnsan bir kararın doğru olmadığını düşünüyorsa bunu açıkça ortaya koyabilmeli.

Lise biterken Almanya’daki üniversitelere de müracaat ettim, kabuller geldi. Hannover’e gidip okulu gezdim, Zürih’i de düşünüyordum. Ama dönüş yolunda içimde bir his vardı: Burası tek başıma yaşayıp kendimi muhafaza edebileceğim bir yer değil. Döndüm, tercihlerimi yaptım. Gerisini biliyorsunuz.

Ne zaman çalışmaya başladınız?

Babamın ve amcamın kurduğu aile işimizde çalışmaya başladım. İyi ki de bisküvici, çikolatacı olmuşum!

Bana ne iş yaptığımı sorarsanız “Bisküviciyim” derim. Bunun da çocukluğuma dayanan bir hikayesi var. İlkokuldayken öğretmenim babamın ne iş yaptığını sormuştu. “Bisküvici” demiştim, hocam bana inanmamıştı! Akşam eve gidip babama sordum, o da aynı cevabı verdi. İşte o günden beri ben de ne iş yaptığımı soranlara aynı cevabı veriyorum.

Babamın bisküvicilikle tanışmasının da ayrı bir hikayesi var. Sabri Bey yaz tatillerinde aile bütçesine katkı sağlamak için bir bisküvi fabrikasında çalışmış. Kazandığı parayla evlerinin çatısını aktarmışlar. Bisküvi işini ilk defa orada görmüş. Yani bizim bisküviciliğimizin hikayesi, daha şirket kurulmadan önce babamın çalıştığı o fabrikaya kadar uzanıyor.

İş hayatına hazırlanırken ABD’de ve Avrupa’da eğitim aldım, fabrikalarda çalıştım. Üç yıl içinde yaklaşık 60 fabrika ve tesisi gezip inceledim. Sonunda da kendi isteğimle İstanbul’a evime döndüm.Başka bir yerde yaşamak istemediğimi biliyorum. Şimdi her hafta neredeyse uluslararası seyahatlere çıkıyorum ama hemen eve dönüyorum. Başka bir yerde evim yok. Bugün GOYA dediğimiz şey o yıllarda başlamış demek ki!

Rahmetli babam Sabri Ülker’den yalnızca iş yapmayı değil, çalışmayı, üretmeyi, insanlara faydalı olmayı ve hayatı yalnızca işten ibaret görmemeyi öğrendim.

Babanız okumanın yanında neler yapmanızı isterdi?

Babam bir gün coğrafya dersinin ne işe yaradığını sorduğumda oturup uzun uzun anlatmıştı. Bugün dünyanın farklı yerlerine giderken hala o derste öğrendiklerim aklıma gelir. Demek ki bir bilginin nerede işe yarayacağını önceden kestiremiyorsunuz.

Babam hobilerim olmasını da isterdi. Bir gün eve kıl testere getirmiş, tahta oymacılığına merak salmamı sağlamıştı. Sonra halterle, judoyla, kürekle, balıkçılıkla, yelkenle uğraştım. Bunların hepsinden başka şeyler öğrendim. Mesela kürek çekmek bana doğayla savaşmak yerine onunla uyum içinde olmayı, yelken ise bir ekibin parçası olmayı öğretti. Hala araba yarışlarına katılırım.

Boğaz’da kürek çektiğim, yelkenle uğraştığım günlerden de çok şey öğrendim. Akıntıyla inatlaşmak yerine onu anlamak, doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Hayatta da işte de bazen aynı şey geçerli.

Balık tutmak için de babam bana öyle kolayca izin vermedi. Deniz kenarında akıntılı bir yerde otururduk. “Önce bu akıntıya atlayıp yüzerek çıkacaksın, ben göreceğim, ondan sonra balık tutabilirsin” dedi. Üç kere atlayıp çıktıktan sonra izin çıktı! Haklıymış, sonra kaç kere denize düştüm, hep çıktım. Sandal alacak param yoktu, kiraladım. Bir iki sene Boğaz’ın akıntısında kürek çektim, kollarım kopacak gibi olurdu. Bazen geçen gemilere halat atar, beni Karadeniz’e kadar götürmelerini sağlar, balık tutup akıntıyla geri dönerdim. Sonra bir motor, daha sonra daha büyük bir motor… Bugün hala dünyanın dört bir yanında balık tutuyorum, üç buçuk dört metrelik balıklar tuttuk!

Bugün de okumayı, gezmeyi, sanatı, yeni fikirleri ve yeni teknolojileri takip etmeyi seviyorum. Bir şey ilgimi çekti mi öğrenmeden rahat edemiyorum.

Bir de hayatımı inancım doğrultusunda, Kur’an-ı Kerim’in öğretilerine uygun yaşamaya gayret ediyorum. Elbette insanın eksikleri, hataları oluyor. Önemli olan doğru bildiklerini hayatına geçirebilmek ve kendini geliştirmeye devam etmek.

Ailem, dostlarım, merak ettiklerim, öğrendiklerim ve yapmaya çalıştığım faydalı işler de hayatımın bir parçası.

Kısacası, inancımın gereğini yerine getirmeye, öğrenmeye, çalışmaya, insanlara faydalı olmaya ve hayatın tadını çıkarmaya gayret eden biriyim.

2.Girişimcilik Serüveninizden biraz bahsedebilir misiniz? (İş hayatına başlangıç, girişimcilik deneyimleri, karşılaşılan zorluklar ve başarıya giden yol)

Bana girişimcilik serüvenimi sormanız güzel oldu. Herkesin başarı hikayelerini anlattığı bir dünyada ben size biraz da başarısızlıklarımdan bahsederek başlayayım. Çünkü insan başarılarından ziyade başarısızlıklarından daha çok şey öğreniyor.

Mesela gençliğimde Murat Kimya adında bir şirket kurmuştum. Borik asit üretmek için fabrika bile yaptım. Ancak sonrasında mevzuat hazretleri yüzünden o işi yapamaz hale geldim. O sırada rahmetli babam Sabri Bey de aile şirketine dönmemi istedi. Fabrikayı kapatmaya karar verdim. Neyse ki makineleri 316L kalite paslanmaz çelikten yapmıştık. Dünyada paslanmaz çelik sıkıntısı çıkınca makineleri söküp hammadde olarak sattım, yatırımımı geri kazandım. İş istediğim gibi olmadı ama zarar da etmedim. Her işte bir hayır vardır!

Bu başarısızlıklar beni yıldırmadı mı? Cevabımı Temel fıkrasıyla vereyim. Temel doktora gitmiş, ameliyat olması lazımmış. Doktor “Kurtulma ihtimali yüzde bir” demiş. Temel hiç tereddüt etmemiş: “Olayım.” Doktor “Çok riskli” deyince Temel sormuş: “Daha önce kaç kişi oldu?” “Doksan dokuz kişi, hepsi öldü.” Temel “O zaman o bir kişi benim!” demiş. Biz de öyleyiz, denedikçe birikiyor, sonunda bir tanesi tutuyor. Temel ben olayım yani!

Bir başka örnek de Cola Turka. Büyük bir heyecanla girdik içecek işine, önemli bir pazar payına ulaştık. Ancak hiç öngörmediğimiz sorunlarla karşılaştık. Uzun hukuki süreçler yaşadık. Sonunda haklı çıktık ama süreç o kadar uzadı ki işin sürdürülebilirliği kalmadı. Biz de içecek işinden çıkmaya karar verdik.

Bakın, iki farklı girişim, ikisinde de öngörülemeyen gelişmeler yaşadık. Buradan girişimci gençlere bir tavsiyem olsun: İşinizi ne kadar iyi planlarsanız planlayın, kontrolünüz dışında gelişebilecek riskleri de hesaba katın. Bir de işler umduğunuz gibi gitmediğinde başka bir yol bulabilmek mühim.

Ama ne demişler, çalışana iş çok! Bizde de öyle oldu. Her tecrübeden dersimizi aldık, yolumuza devam ettik.

İlk girişimlerim yalnızca kimya işiyle sınırlı değildi. Kitap ve fotokopi dükkanı gibi farklı alanları da denedim. Fındıkla ilgili fabrika ve stok yatırımı tecrübelerim oldu. Her birinde ayrı bir şey öğrendim. Girişimcilik biraz da bir fırsatı görüp denemek, netice istediğiniz gibi çıkmadığında yeniden düşünmek demek.

Üniversiteye başlarken teknemi de motorunu da sattım. O parayla bir arkadaşımla ortak olup bir kitapçı açtık, bir de fotokopi makinesi aldık. O zamanın en büyük icadı fotokopi makinesi! Herkes kitabını, notunu getiriyor, biz çekiyoruz, para da kazanıyoruz. Bir gün dükkana gittim, kasada hiç tanımadığım bir çocuk duruyor. “Bu kim?” dedim. Sonra bizim ortak: Müşteri, benim işim vardı, kasaya o baktı, dedi. Şimdiki gibi yazar kasa da yok! Velhasıl o iş öyle yürümedi. Ama ilk girişimimden kasanın kime emanet edileceğini öğrendim.

Borsada da hisse alıp satardım. O zamanlar şimdiki gibi herkes borsada değildi. Kazandığımla bir çiftlik aldım. Sonra borsada işler kötü gitti, baktım, çiftliği sattım. Babam bunları biliyor muydu? Hiç sormayın!

Fındık işinde de enteresan bir tecrübem oldu. Giresun çevresinde yetişen o özel tombul fındığı işlemek için bir fabrika ve büyük bir depo yaptırdım. O yıllarda fındık boldu. Herkes “Bu kadar fındık varken depo mu yapılır?” diye benimle alay etti. Üstelik fabrikaya İtalya’dan makineler getirttim, yeni işleme teknikleri geliştirdik. Ertesi yıl fındık kıtlığı yaşandı. Herkes fındık ararken bizim depomuz doluydu. Fabrikanın yatırımını bir yılda çıkardım! Demek ki bazen herkesin lüzumsuz gördüğü bir hazırlık, doğru zamanda en büyük avantajınız olabiliyor.

Bir de Faysal Finans hikayesi var. Bugün katılım bankacılığı dediğimiz alanda faaliyet gösteren bu banka zor duruma düşmüştü. Bizim de küçük bir hissemiz vardı. Düşündüm ki banka batarsa ertesi gün “Ülker’in bankası battı” diye manşet atacaklar. Bankayı kurtarmak için devreye girdik, sermaye koyduk, yönetimi üstlendik. Açıkçası bankacılık bizim bisküvi işimize hiç benzemiyordu. Biz gofret satarak parayı tek tek topluyoruz, bankada ise çok büyük meblağlarla karar veriyorsunuz. Bankayı toparlayıp daha sonra sattık. Bu satıştan elde ettiğimiz imkan da GODIVA’yı satın almamızın önünü açtı. Bazen bir işi itibarınızı korumak için üstlenirsiniz, hiç beklemediğiniz başka bir kapı açılır.

O dönemde banka genel müdürümüz Yunus Bey’in söylediği bir sözü de unutamam. Bu işi yalnızca ticari bir kazanç için değil, doğru olduğuna inandığımız için yaptığımızı görünce, “sizin üçüncü ortağınız Allah” demişti. Bu sözü hala hatırlarım.

Bir yandan da yıllardır dünyaya açılma hedefimiz vardı. Bu hedefle fırsatları araştırırken GODIVA’nın satışa çıktığını öğrendik. Biz de talip olduk. 2007 yılında satın alma anlaşmasını yaptık, 2008’de GODIVA ailemize katıldı.

GODIVA’da karar yalnızca markayı satın almakla bitmedi. Yıllar içinde farklı pazarlar için teklifler geldi. Japonya’daki faaliyetlerin haklarını, markanın mülkiyeti bizde kalacak şekilde, 1,3 milyar dolara devrettik. Daha sonra Amerikalılardan kalan işler için 4 milyar dolarlık bir teklif geldi. Bunu tek başıma karara bağlamadım; Mehmet Tütüncü’ye, Ali Ülker’e ve Yahya’ya danıştım. “Gazetelerde ikide bir milyarlarımızdan bahsediliyor, hiç olmazsa yalan çıkmasın” diye de takıldım! Açıkçası benim aklım vermekten yanaydı. Onlar “Vermeyelim, bu bizim çikolata markamız” dediler. Ben de onların görüşüne uydum. Belki de haklılar! İstişare etmekten bahsediyorum ya, işte böyle zamanlarda gerçekten dinlemek gerekiyor. Rakamlar kadar markanın bizim için ne ifade ettiği de mühim.

Yıllar sonra eski notlarımı karıştırırken bir baktım, “GODIVA gibi bir şirket satılırsa, biz alırız” diye yazmışım. Ne güzel bir tevafuk değil mi?

Elbette hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Bize düşen çalışmak, gayret göstermek, tedbirimizi almak. Neticeyi de Allah’a bırakmak.

Çok şükür bugün dünyanın dört bir yanında ürünlerimiz var. Türkiye’den çıkan bir aile şirketinin küresel bir gıda şirketine dönüşmesi bizim için büyük bir iftihar vesilesi.

Ama nerede olursak olalım işimizin özünde aynı anlayış var: “Mutlu et, mutlu ol.” İşimiz mutluluk anlayacağınız, her lokmada mutluluk vaat ediyoruz.

Velhasıl, iş hayatında mühim olan hiç başarısız olmamak değil, her tecrübeden ders çıkarıp daha iyisini yapabilmek. Çalışmaya, üretmeye ve insanları mutlu etmeye devam etmek.

3.Örnek aldığınız şahsiyetler, hayatınıza yön veren isimler kimlerdir? (İlham kaynakları ve rol modeller)

İnsanın hayatında iz bırakan pek çok kişi oluyor. Ben bu bakımdan şanslıydım. İlk örnek aldığım insanları kendi ailemde buldum. Büyüklerim ninelerim dedelerim bana hep çektikleri zorlukları anlattılar. 93 harbi, sonra kızıl devrim anne tarafım da Balıkesirliydi. Kurtuluş savaşında yunan mezalimini ve sonra ikinci dünya harbi esnasında çekilen sıkıntıları dinleyerek büyüdüm.

Anne tarafımda dedem Balıkesir’de, sonra Tahtakale’de dükkanı olan bir tüccardı. Ben de o dükkanda bulunur, bir şeyler öğrenirdim. İnsan bazen okulda öğrendiğinden fazlasını büyüklerinin yanında vakit geçirerek öğreniyor.

Mesela dedem savaşlar, ihtilaller, göçler yaşadı. Kırım’da kurduğu düzeni, sahip olduğu evi kaybetti. Türkiye’ye geldiğinde diploması burada geçerli sayılmadığı için mesleğine devam edemedi. Hayatını yeniden kurmak zorunda kaldı. Bütün bu zorluklara rağmen çalışmaktan, mücadele etmekten vazgeçmedi. Disiplini, ciddiyeti ve vakur duruşuyla bana örnek oldu. Ondan öğrendiğim en önemli şeylerden biri, insanın şartlar ne kadar zor olursa olsun yeniden başlayabilmesiydi.

Rahmetli babam Sabri Ülker parasız yatılı okumuştu, İstanbul Erkek Lisesi’nde başladığı tahsil hayatını Bilecik ve Sakarya’da tamamlamak zorunda kalmıştı arkası olmadığı için. İkinci bir şansı olmadığı için hep en iyi talebe olmuştu. Bana en iyi tembihi lazım olacağı için derslerimi öğrenmem ve yüksek not almanının tek amacım olmamasıydı. Tabii bu benim çok işime geliyordu. Hayatım boyunca sosyal biri oldum hala kitaba bağlı haftalık kolektif okumalarımıza devam ediyoruz. Dile kolay 50 seneyi aşkındır bunu yapıyoruz. Zaten Bilim Sanat vakfı da böyle doğmuştu. hayatım boyunca en önemli rehberlerimden biriydi. Ondan dürüstlüğü, çalışkanlığı, işini hakkıyla yapmayı ve sorumluluk almayı öğrendim. Babam için çalışmak yalnızca para kazanmak değildi. İşini iyi yapmak kadar insanlara faydalı olmak da mühimdi.

Bana iş yapmayı da işimi sevmeyi de o öğretti. Ama bunu nasihat ederek, ne yapmam gerektiğini söyleyerek yapmazdı. Sorular sorar, düşündürür, cevabı bana buldururdu. Bir defa olsun bana kızdığını hatırlamıyorum. Öyle güzel ikna ederdi ki bazen gençlik inadıyla onunla konuşmak bile istemezdim, çünkü sonunda hak vereceğimi bilirdim! Ondan yalnızca çalışmayı değil, insanlarla nasıl muamele etmek gerektiğini de öğrendim.

Rahmetli annem de çok güçlü bir kadındı. Yumuşak ve nazik görünürdü ama gerektiğinde son derece kararlıydı. Çocukken yaptığım yaramazlıklarda bile bana kızmak yerine hatamı anlamamı sağlardı. Ondan sabrı, şefkati ve aile olmanın kıymetini öğrendim.

Kayınpederim rahmetli Prof. Dr. Asaf Ataseven’i de anmadan geçemem. Kendisiyle çok iyi anlaşırdık, arkadaş gibiydik. Beni en çok etkileyen özelliği haktan yana olmasıydı. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Bir de hiç boş durmazdı. Hep okur, araştırır, not alırdı. Ondan da çok şey öğrendim.

Kayınvalidem Gülsen Ataseven Hanım ise hayatını gönüllülüğe ve insanlara hizmet etmeye adamış bir insan. Kadınların eğitimi ve sivil toplum alanında yıllarca emek verdi. Onun azmi ve insanlara faydalı olma gayreti de benim için güzel bir örnek.

Elbette eşim Betül Hanım’ın da hayatımdaki yeri ayrı. Onda gördüğüm sabır ve fedakarlık çok kıymetlidir.

Zaman geçti, şimdi oğullarım da bana ilham veriyor. Onların dünyaya bakışlarından, yeni fikirlerinden ben de çok şey öğreniyorum. Demek ki insan yalnızca büyüklerinden değil, kendisinden genç olanlardan da öğreniyormuş!

Sosyal medyada aktif olmam bile onlar sayesinde. Önce onları takip etmek için başladım, sonra arkası geldi. Şimdi dünyadaki gelişmeleri bana aktarıyorlar, onların bu yönü hep ufkumu genişletiyor.

Sosyal medyaya neden bu kadar vakit ayırdığımı soranlar oluyor. Ben de “yarım milyon kişiye bedava derdimi anlatıyorum!” diyorum. Hem öğreniyorum hem okuduklarımı, düşündüklerimi paylaşıyorum. Daha ne olsun?

Sosyal medya demişken, ben de Covid döneminde hem biraz can sıkıntısından hem de kendimi kitap okumaya disipline etmek için yazmaya başladım. Devamı da çorap söküğü gibi geldi. Bu süreçte öğrendiklerim bir yana, yazılarımı okuyanlardan aldığım dönüşler de benim için hem motivasyon hem ilham kaynağı oluyor. Bir düşünce diğerine götürüyor.

Yazılarımı önce kendim için kaleme alıyorum. Her hafta bir kitap okuyup özetini çıkarıyorum, içine kendi tecrübelerimi, eleştirilerimi de yazıyorum. Yazınca daha iyi anlıyor, aklımda tutuyorum. Sonra bir düğmeye basıyorum, yazdıklarım başkalarıyla da buluşuyor. Okuyanların soruları ve yorumları sayesinde ben de yeni şeyler öğreniyorum. Bir gün bana ödül verdiler, “Ne ödülü?” dedim. Meğer en çok satan kitaplar arasına girmişim! Kaç tane satılmış diye sordum, otuzbin! Arkadaşlar, biz günde milyonlarca gofret satıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, yılda bir buçuk milyon civarında sattığımız kitaplar da var. Siz bilmezsiniz çünkü onlar çocuk kitapları. ŞOK’ta satıyoruz. Çocuklar hiç olmazsa güzel davranışı, doğru davranışı, ahlakı öğrensin diye.

Elbette bütün bunların ötesinde, bizim için en güzel örnek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir (sav). Onun güzel ahlakı, doğruluğu, adaleti, merhameti ve insanlara muamelesi hepimize rehber olmalı. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Suresi’nin 21. ayetinde Peygamber Efendimiz’in bizim için güzel bir örnek olduğu buyuruluyor.

Bir de ilk emrin “Oku!” olması ne kadar manidar değil mi? İlim öğrenmek, araştırmak, düşünmek, öğrendiklerimizi hayata geçirmek… Bunlar inancımızın da bize öğütlediği değerler. İnsan yaşadığı müddetçe öğrenmeye, kendisini geliştirmeye devam etmeli.

Ben ailemden de bu anlayışı gördüm. Babamdan öğrendiğim en önemli değerlerden biri vakıf kültürüydü. İnsan yalnızca kendisi ve ailesi için değil, toplum için de sorumluluk taşıyor. Eğitime, ilme ve insanlara faydalı olacak işlere destek vermeyi ondan öğrendim.

Babamın bir de çok güzel sözü vardı: “Her çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır.” Bugün işlerimizin temelinde de onun bu anlayışı var. Çok şükür, hem ürettiğimiz ürünlerle hem de vakıflarımız aracılığıyla bu anlayışı yaşatmaya gayret ediyoruz.

İş hayatına başladığımda birlikte çalıştığım Amerikalı uzmanın söylediklerini tercüme ederken bir genel müdür gibi talimat vermem istenmişti. Bir gün mahallemizin imamı rahmetli Abdülmetin hoca çekinerek yanıma geldi. İşçiler, “Murat acayip konuşuyor” diyormuş! Meğer Amerikalının söylediklerini benim fikirlerim sanıyorlarmış. Ben de namazlarımı fabrikanın işçi mescidinde kılmaya başladım, herkes beni aralarında görsün diye. Öğrendiğinizi aktarırken kendi muhakemenizden geçirmeniz, insanlarla doğru iletişim kurmanız da gerekiyor.

Gençlere de tavsiyem, kendilerine örnek alacakları insanları iyi seçmeleri. Ben daima kendimden büyüklerin bir işi nasıl yaptığına bakarım onlara sorar öğrenirim ve benimserim. Ta ki aksi ispat olunana kadar. Bunun için beraber çalıştığım yaşlılardan çok şey öğrendim. İlk çalıştığım uzman 65 yaşındaydı hatta bir tanesi 80i geçkindi. Böyle belki 10 kişiye yakın uzmanla çalıştım. Çeşitli projelerde böylece 65 yaşında çalışırken kendim 25 yaşındao lmama rağmen. 65 yaşın tecrübesini alıyordum. Bu tecrübeleri üstüste toplarsanız 1000 sene yapar ama şartlara ve ortama uygun değilse tabii revize ediyorum. Hani derler ya gençler bilebilseydi yaşlılar yapabilseydi gençler yaşlılardan öğrenebilirlerse süratle yapabilirler. Onların güzel ahlakından, bilgisinden, tecrübelerinden istifade etsinler. Ama kimseyi körü körüne taklit etmesinler. Öğrendiklerini kendi hayatlarına tatbik ederek kendi yollarını bulsunlar.

4.Değişen Dünyayı Nasıl Okumalıyız? (Küresel dönüşüm, teknoloji, yapay zekâ, yeni nesil iş modelleri ve geleceğe hazırlık)

Dünya her zaman değişiyordu ama bugün değişimin hızı bambaşka. Dün doğru bildiklerimiz bugün geçerliliğini yitirebiliyor. Onun için dünyayı anlamak istiyorsak önce merak edeceğiz, okuyacağız, araştıracağız. Bir de bildiklerimizi zaman zaman sorgulamaktan çekinmeyeceğiz.

Mesela Çin’e ilk kez 1984 yılında gitmiştim. O gün gördüğüm Çin ile bugünkü Çin arasında muazzam fark var. Bir zamanlar üretim imkanlarıyla öne çıkan ülke, bugün teknoloji ve inovasyonda da dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Artık yalnızca başkalarının geliştirdiği ürünleri üretmiyor, kendi teknolojisini, markalarını ve iş modellerini dünyaya sunuyor.

Küresel ekonomide de benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Ticaretin kuralları değişiyor, tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Eskiden yalnızca maliyet ve verimlilik konuşulurken bugün güven, dayanıklılık ve değişen koşullara uyum sağlamak da en az bunlar kadar önemli.

Bir de her şeyin altına bakabilmek lazım. Bir roman okuyorsunuz, bir film seyrediyorsunuz. Mutlaka arkasında bir düşünce vardır. Kimse oturup boş yere sayfalar doldurmaz. Osmanlı’nın son dönemindeki hikayelere bakın, Ömer Seyfettin’in hikayelerine, dünyada okunan Rus romanlarına… Hepsinin bir derdi var. Satır arasını anlayabilmek lazım.

Mesela bu sene Amerika Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi üç kere görüştü, farkında mısınız? Dördüncü görüşmeleri de planlanıyor. Bütün dünya bunları iki büyük rakip diye görüyor, “Ne zaman savaşacaklar?” diye bekliyor. Biz komşularımızla, en yakın dostlarımızla bile bu seviyede senede kaç kere görüşüyoruz? Bu iki lider neden bu kadar sık bir araya geliyor? İşte haberi okumakla yetinmeyip bunu sormak lazım.

Bu yıl Dünya Kupası maçları için Amerika’nın Batı Yakası’na gittiğimde, 44 yıl sonra Stanford Üniversitesi’ni ve Silikon Vadisi’ndeki teknoloji şirketlerini yeniden ziyaret ettim. Stanford’u ilk gördüğümde bana yeni icat edilen kişisel bilgisayarı göstermişlerdi. Büyüklüğü bir oda kadardı. Bana gösterdikten sonra da yerine kaldırmışlardı. Daha onunla ne yapacaklarını kendileri bile bilmiyorlardı. Bu sene gittiğimde ise robotik ve yapay zeka laboratuvarlarını gezdim. Pazar günü bile laboratuvarlar açık, gençler çalışıyor, üretiyor. Çok etkilendim.

Bütün bunları iki maç arasındaki bir haftaya sığdırdım. Hakikaten gitmek, görmek lazım. Stanford’a kırk dört yıl önce ilk gittiğimde yanımda seksen iki yaşında bir Amerikalı uzman vardı, “Çok şey biliyor, peşinden git” demişlerdi. O gün gördüğüm kişisel bilgisayar beni boşuna heyecanlandırmamış. Okulu bitirdikten sonra programcılık, sistem analistliği dersleri aldım. Bir dönem bilgisayar satışı da yaptık. O zaman bilgisayar satarken yüzde onbeş kâr ederdik, çok iyi paraydı. Şimdi yüzde iki, üç ancak kazanılıyor. Teknoloji işte böyle, bugün yeni olan yarın sıradan hale geliyor.

Hatta kampüsten Waymo’nun sürücüsüz otomobiliyle ayrıldık. Teknoloji hakikaten ilerlemiş. Ama ben yine de beni götüren değil, kendim sürüp götürdüğüm otomobilleri tercih ediyorum!

Silikon Vadisi’nde Microsoft, Meta, OpenAI, Anthropic, Google gibi şirketlerle görüştük. Yapay zekanın artık geleceğin meselesi olmaktan çıktığını, bugünün iş yapış biçimlerini değiştirdiğini gördüm.

Şimdi herkes yapay zekadan bahsediyor. Ben de diyorum ki, yapay zeka kullanıyor muyuz diye sormak yetmez. Kullandık da ne oldu? İşimizi kolaylaştırdı mı, verimliliğimizi artırdı mı, daha iyi kararlar almamızı sağladı mı? Mühim olan bu.

Hatta ben diyorum ki, yakında yapay zekayı işe alacağız! Yapay zeka ajanlarının organizasyonlarımızda bir görevi, hedefleri ve performans kriterleri olacak. Bugün onlara soru soruyoruz, yarın iş vereceğiz, neticesini takip edeceğiz.

Ama yapay zekayı insanları daha fazla, daha hızlı çalıştırmak için kullanmamalıyız. Mühim olan yalnızca hız değil, yapılan işin doğruluğu ve kalitesi. Teknoloji bilgiye daha hızlı ulaşabilir, pek çok ihtimali hesaplayabilir. Ama muhakeme etmek, doğruyla yanlışı ayırmak ve sorumluluk almak insana düşüyor. Teknolojiyi kullanacağız ama aklımızı ona teslim etmeyeceğiz.

Bir de gençlerin bu değişimden endişe ettiğini görüyorum. Yapay zeka gelecek, herkes işini kaybedecek diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Elbette bazı işler ortadan kalkacak, yenileri ortaya çıkacak. Ama öğrenmeye, kendisini geliştirmeye hazır olanlar için yeni fırsatlar da doğacak.

Ben sizin yaşınızdayken bugün yaptığım işlerin bir kısmı henüz yoktu. Siz de belki bugün adını bile bilmediğimiz mesleklerde çalışacaksınız. Onun için kendinizi yalnızca bir mesleğe değil, öğrenmeye hazırlayın. Yabancı dil yani kültür öğrenin, farklı alanlara ilgi duyun, teknolojiyi iyi kullanın. Ama bütün bunları yaparken kendi muhakemenizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin.

Bir de size üniversitelerimizle ilgili yazılarımda sorduğum bir soruyu yönelteyim: Biz yeni bilgi mi üretiyoruz, yoksa başka yerlerde üretilen bilgiyi mi tekrar ediyoruz? Bence asıl mesele bu. Yalnızca bilgiyi tüketmeyin, bilgi üretin. Sorgulayın, araştırın, yeni fikirler geliştirin. Öğrendiklerinizi insanların hayatına fayda sağlayacak işlere dönüştürün.

Bizim inancımızda da ilmin ve düşünmenin ayrı bir yeri var. Ama ilim yalnızca bilmek için değil, bildiklerimizle faydalı işler yapmak için de kıymetli.

Velhasıl, dünya ne kadar değişirse değişsin dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik ve insanlara faydalı olmak önemini kaybetmeyecek. Geleceğe hazırlanmanın yolu da öğrenmekten, üretmekten ve değişime açık olmaktan geçiyor.

5.İş insanlar ile yaptığınız röportajlarda onlara sorduğunuz sorulardan biri de “Liderlik tarzınız hangisi? Otokratik mi (ben söylerim onlar yapar), bürokratik mi (yönetmelik böyle diyor), diplomatik mi (görüş alırım ama kafama yatanı yaparım), demokratik mi (görüş alır, orak akla saygı gösteririm)?” sorusu. Sizin liderlik tarzınız nasıl?

Şimdi sıra bana geldi demek ki!

Aslında benim nasıl bir lider olduğumu birlikte çalıştığım arkadaşlara sormak lazım. Onlar beni genellikle talepkar bir lider olarak tarif ediyorlar. Haksız da sayılmazlar. Çünkü ben her işin daha iyisinin yapılabileceğine inanırım. Birisi bana “Bu işin daha iyisi olmaz” dediğinde pek ikna olmam. Mutlaka bir yolu, bir iyileştirme imkanı vardır.

Bazen çalışma arkadaşlarım bir işi yüzde yüz yaptıklarını söylediklerinde daha iyisinin mümkün olup olmadığını sorarım. Neden mi? Düşünün, radyonun bile ses ayarı var, açıp kısıyorsunuz. Arabanın gazına basıyorsunuz. Bütün cihazların ayarını dışarıdan biri yapıyor. Ayarı kendinden olan tek cihaz insan! Onun için “Bu kadar yapabiliyorum” denildiğinde ben yüzde yüz yirmi verimlilik isterim. Fakat aynı ölçüyü kendime de uygulamaya gayret ediyorum. Yanlış yaptığımda bunu bana söylemelerini istiyorum.

Sorduğunuz dört seçenek arasında kendimi demokratik ve diplomatik liderliğe daha yakın görüyorum. İnsanların fikirlerini dinlemek, farklı görüşleri değerlendirmek ve birlikte karar almak benim için önemli. Ama itiraf edeyim, bu anlayışım da zaman içinde gelişti.

Gençliğimde “Ortak akıl, ortalama akıl” derdim. Yaşım ilerledikçe dinlemenin, gerçekten duymanın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Bazen sizin göremediğiniz bir şeyi çalışma arkadaşınız görüyor. Mühim olan onun bunu rahatlıkla söyleyebilmesi.

Ben eleştirmeyi, sorgulamayı severim. Ama aynı şekilde çalışma arkadaşlarımın da beni eleştirmesini isterim. Herkes benimle aynı fikirdeyse orada bir sorun olabilir! İnsanlar sırf patron öyle düşünüyor diye kendi fikirlerinden vazgeçmemeli. Hatta bana açıkça itiraz edebilen, fikrini savunabilen insanlarla daha rahat çalışırım.

Arada bir toplanıp “neleri yanlış yaptık, ben neyi yanlış yaptım, söyleyin” derim. Size kendi yanlışımdan bir örnek vereyim. Bir dönem televizyon kanalları reklam fiyatlarına çok yüksek zam yaptı. Kabul etmedim, reklam vermemekte ısrar ettim. Biz reklam vermedik, onlar paradan oldu ama fiyattan da inmediler. Döndük dolaştık, sonunda o parayı verip yeniden reklam yapmaya başladık. İktisat okuyanlar bilir: Boykotlar çoğu zaman eninde sonunda boykot edilenin lehine biter. Çünkü o mala ihtiyacınız varsa yine alırsınız; fiyatı pahalıysa bir süre sonra ya alışırsınız ya mecbur kalırsınız. Bu tecrübe bana inatlaşmanın neticelerini düşünmeyi öğretti. Bir fikri savunmak kadar gerektiğinde o fikirden vazgeçebilmek de mühim.

Bir de bizde 360 derece değerlendirme sistemi var. Yani yalnızca ben çalışma arkadaşlarımı değerlendirmiyorum, onlar da bana geri bildirim veriyor. Bu sayede kendimi başkalarının gözünden de görme fırsatım oluyor. Söylediklerini dikkate alıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ne kadar başarılı oluyorum, onu yine arkadaşlarıma sormak lazım!

360 derece değerlendirmede bir zamanlar benim için “asık suratlı, kimsenin halini hatırını sormaz, kimseyi kutlamaz” yazmışlardı. İnsan kendisi hakkında böyle şeyleri okuyunca düşünüyor. Ben de değişmeye gayret ettim. Doğum günlerini kutlamaya başladım. Hatta dünyanın öbür ucundaki çalışma arkadaşımın doğum gününü bile kutlar oldum! Geri bildirim alıyorsanız onu davranışınıza da yansıtmanız lazım.

Bir de tersine mentorluk uygulamamız var. İki genç çalışma arkadaşımla düzenli görüşüyoruz. Ben onlara soruyorum, onlar bana kendi dünyalarını, işten beklentilerini, ne düşündüklerini anlatıyorlar. Başlangıçta gençler hakkında benim de bazı peşin hükümlerim vardı. Onları dinledikçe sorumluluk duygularını, çalışma anlayışlarını ve bakış açılarını daha iyi gördüm. Demek ki yalnızca gençler büyüklerinden değil, büyükler de gençlerden öğrenebiliyor.

Bir de kendimden daha iyi insanlarla çalışmaktan hiç çekinmem. Aksine, bundan memnun olurum. İyi insanları bulacaksınız, hedefleri birlikte koyacaksınız, sonra önlerinden çekilip işlerini yapmalarına fırsat vereceksiniz. Ama neticeleri de takip edeceksiniz.

Ama ne yazık ki çoğu yerde bunun tersi oluyor. Yabancılar cam tavan der, ben buna kubbe etkisi diyorum. O işin üstadı bir kubbe gibi her şeyi kuşatıyor. Yetişen talebeler kubbeye kadar gelince boyunlarını kırıp aşağı dönüyor, kubbeyi delip çıkan olmuyor. Halbuki hoca, yönetici kubbe gibi başkalarının önünü kapatmamalı. Hatta ben diyorum ki, gübre gibi veya fasülye sırığı gibi destek olmalı; kendisinden sonra gelenlerin daha iyi yetişmesine katkı sağlamalı!

Babamdan öğrendiğim bir şey de burada bana yol gösterdi. Hatırlarsanız, bana doğrudan ne yapacağımı söylemek yerine sorular sorar, cevabı kendimin bulmasını sağlardı. Ben de çalışma arkadaşlarımın yalnızca talimat beklemesini değil, düşünmesini, çözüm üretmesini ve inisiyatif almasını isterim.

Ama bütün bunlar liderin karar almaktan kaçınacağı anlamına gelmiyor. İstişare edeceğiz, farklı görüşleri dinleyeceğiz. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmrân Suresi’nin 159. ayetinde, “İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et” buyuruluyor. Yani önce danışacağız, sonra kararımızı verip sorumluluğunu üstleneceğiz ve neticeyi Allah’a bırakacağız.

Zamanla öğrendiğim önemli bir şey daha var: İnsanların yalnızca hatalarını göstermek yetmiyor. İyi yaptıkları işleri de görmek, takdir etmek gerekiyor. Bizim bunun için Anlık Ödül uygulamamız var. Güzel bir iş yapan, fark yaratan arkadaşımızı takdir etmek için yıl sonunu beklemiyoruz. Bir de Senenin Yıldızları programımız var. Burada kazananları jürinin yanında çalışma arkadaşlarımız da oylarıyla seçiyor. Bu yıl 200’ün üzerinde proje başvurdu. Başarılı projeleri ve onları hayata geçiren ekipleri hep birlikte kutluyoruz.

Bir paydaşımız, bizimle iş yapan yıllar önce benimle yaptığı pazarlığı şikayet etmeye gitmiş. Babam onu dinlemiş ama bir yandan da benim işi öğrenmeye başladığımı görüp memnun olmuş. Bizde eskiden takdirin açıkça ifade edilmesi pek yaygın değildi. Ben bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

Anlık Ödül uygulamasını bunun için önemsiyorum. Her yöneticimizin bir anlık ödül bütçesi var ve onu harcamak zorunda. Size bir örnek vereyim: Mustafa Topbaş abiyle sabah erken uçağa gidiyorduk. Elinde poğaçalar, “Sizin dükkandan aldım” dedi. Dükkan sekizde açılıyor, nasıl oldu? Meğer akşamdan oradaki çocuğa sormuş, o da “Merak etme abi, ben erken gelir açarım” demiş. Döner dönmez o çocuğa gittim, bir altın ve bir sertifika takdim ettim. İyi işi gördüğünüz anda takdir edeceksiniz, yıl sonunu beklemeyeceksiniz.

Velhasıl, benim liderlik anlayışımda hem istişare hem sorumluluk var. İnsanlara güvenmek, onları dinlemek, gerektiğinde eleştirmek ama eleştirilmeye de açık olmak var. Ve her zaman daha iyisini aramak var.

Yalnız şunu da unutmayalım: Liderin başarısı tek başına ne kadar iyi olduğuyla değil, birlikte çalıştığı insanların neler başarabildiğiyle ölçülür.

Hadis var: İş verdiğiniz insanların namazı nasıl kıldığına değil işi nasıl yaptığına bakın yani işi ehline verin. Ama eşitler arasında namaz kılanı tercih edin.

6.Çocuklarınızı iş dünyasına nasıl hazırladınız, hazırlıyorsunuz? Gençlere iş dünyası hakkında vermek istediğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir?

Ben gençlerin yalnızca iş hayatına değil, hayata hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iş hayatında başarılı olmak için önce insanın kendisini tanıması, ne istediğini bilmesi ve sorumluluk almayı öğrenmesi lazım.

Rahmetli babam bana iş yapmayı öğretirken hiçbir zaman her şeyin cevabını hazır vermedi. Sorular sorar, düşündürür, kendi kararımı vermemi sağlardı. Ben de oğullarıma aynı anlayışla yaklaştım. Onların kendi yollarını bulmalarını, kendi kabiliyet ve isteklerine göre hareket etmelerini istedim.

Mesela Yahya daha ilkokuldayken kendisine büyüyünce ne olacağını sormuşlar. “Ben büyüyünce babama yardım edeceğim” demiş. Büyüdü, sözünü de tuttu. İşimizde yer almayı kendisi seçti. Diğer oğullarıma da babamın bana söylediği gibi, “Ne isterseniz yapabilirsiniz, özgürsünüz” dedim.

Biz bir aile şirketiyiz ama liyakat esastır. Aileden olmak otomatik olarak görev sahibi olmak demek değil. Çocuklarımın şirkette aktif olarak çalışmaları mecburi değildi. Ama bütün aile üyelerimiz gibi onların da aktif hissedar olmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Çünkü bir şirkette çalışmak başka, o şirketin hissedarı olarak haklarını ve sorumluluklarını bilmek başka. Günlük yönetimde görev almasanız da şirketin faaliyetlerini, nasıl yönetildiğini ve geleceğine ilişkin kararları anlayabilmelisiniz.

Bunun için oğullarımın hepsi öğrencilik yıllarında şirketimizin farklı departmanlarında staj yaptı. İşin yalnızca yönetim tarafını değil, üretimini, satışını, pazarlamasını, finansını, kısacası nasıl işlediğini görmelerini istedim. Yahya da önce yurt dışında stajlar yaparak farklı çalışma ortamlarını tanıdı, ardından bizim şirkette çalışmaya başladı.

Bir de çocuklarımız bizim devamımız ama kopyamız değiller. Onların dünyası başka, bakış açıları başka. Ben onlara kendi tecrübelerimi aktarabilirim ama benim yaptığım her şeyi aynı şekilde yapmalarını bekleyemem. Zaten beklersem yeni bir şey öğrenmelerinin önünü kesmiş olurum.

Nitekim bugün ben de oğullarımdan çok şey öğreniyorum. Özellikle teknolojiye, yeni iş modellerine ve dünyadaki gelişmelere bakışları benim için kıymetli. Yani biz onlara bir şeyler öğretirken onlar da bize öğretiyorlar.

Kur’an-ı Kerim’de Lokman Suresi’nde Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler var. İyiliği, sabrı, tevazuyu anlatıyor. Mesela 18. ayette, “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme” buyuruluyor. Dikkat edin, oğluna nasıl zengin olacağını, nasıl makam sahibi olacağını söylemiyor. Önce nasıl bir insan olması gerektiğini öğütlüyor. Bence çocuklarımızı yetiştirirken de önceliğimiz bu olmalı. İş öğrenilir, meslek öğrenilir ama insanın karakteri bütün hayatına yön verir.

Gençlere gelince…

Öncelikle iş seçerken yalnızca ne kadar para kazanacaklarına bakmasınlar. Sevdikleri, merak ettikleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir iş bulmaya çalışsınlar. Çünkü insan sevmediği bir işi ömür boyu yaparsa hem kendisine hem de çevresindekilere eziyet eder!

İkincisi, çalışmaktan ve zor işlerden kaçınmasınlar. Ben iş hayatına başladığımda üretimin içinde çalıştım. İşin nasıl yapıldığını, fabrikayı, makineleri, insanları tanıdım. Bunların faydasını yıllar sonra da gördüm. Bir işi yönetmek istiyorsanız önce o işin nasıl yapıldığını öğrenmeniz lazım.

Ben eskiden kendi çalışmamın istatistiğini tutardım. Günde kırk beş telefon görüşmesi, haftada yirmi beş toplantı yapardım. Şimdi gençler bunun daha fazlasını telefonla yapıyorlar.

Neden istatistik tutuyordum? Çünkü insan farkında olmadan sevdiği işlere, konuşmaktan hoşlandığı insanlara doğru meylediyor. Halbuki işin çoğu zaman orada değil. Bazen büyük fayda sevmediğiniz işlerde, konuşmaktan hoşlanmadığınız insanlarda.

Bir de sabırlı olmak gerekiyor. Bugün herkes çok hızlı netice almak istiyor. Hemen başarılı olayım, hemen yönetici olayım, hemen kendi işimi kurayım… Güzel de bir işte ustalaşmak zaman istiyor. Tecrübe dediğimiz şey yalnızca yılların geçmesiyle değil, o yılların içinde ne öğrendiğinizle oluşuyor.

Ama sabırlı olmak, yerinde saymak demek değil. Merak edeceksiniz, soru soracaksınız, yeni işler üstleneceksiniz. Size verilen işi hakkıyla yapacaksınız. Sonra da daha iyisini nasıl yapabileceğinizi düşüneceksiniz.

Bir başka tavsiyem de insan ilişkilerine önem vermeleri. İş hayatında yalnızca bilgili ve çalışkan olmak yetmiyor. İnsanlarla iyi geçinmek, birlikte çalışabilmek, güvenilir olmak da gerekiyor. Verdiğiniz sözü tutun. Bir hata yaptıysanız sahiplenin. Başkasının başarısını da takdir edin.

Bir de hayatı yalnızca işten ibaret görmeyin. Hobileriniz olsun, arkadaşlarınız, dostlarınız olsun. İmkan buldukça gezin, farklı yerler görün, yeni insanlar tanıyın. Ama bakmakla görmek aynı şey değil, gördüklerinizden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ailenizin kıymetini de bilin.

Size bir şey sorayım: Canınız sıkılıyor mu? Cevap vermediğinize göre hepinizin sıkılıyor! Geçenlerde bir psikolog da bana aynı soruyu sordu. Eskiden çok sıkılırdım, hatta babam “Oğlum, sıkı can iyidir, çabuk çıkmaz” derdi. Düşündüm, yaklaşık elli yıldır canımın sıkılmasına fırsat kalmamış! Çünkü merak ettiğim, öğrenmek ve yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Kendinize yalnızca bir meslek değil, hayat boyu sürecek meraklar da edinin.

Ve ne iş yaparsanız yapın, yalnızca kendiniz için çalışmayın. Yaptığınız işin başka insanlara nasıl fayda sağlayacağını da düşünün.

Son olarak, herkesin aynı yolu izlemesi gerekmiyor. Kendi kabiliyetlerinizi keşfedin, imkanlarınızı iyi değerlendirin ve çok çalışın. Benim sıkça söylediğim gibi, gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Ama önce gayret edeceksiniz tabii! Oturduğunuz yerden başarı beklemek olmaz.

7.Türkiye’nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceğe dair bakışınız nasıl? Gelecek vadeden alanlar sizce hangileri?

Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye ekonomisi çarnaçar iyi olacak ama Türkiye’nin geleceğine dair ümitliyim. Ama ümitli olmak, sorunları görmezden gelmek demek değil. Bir de dürüst olmak lazım, yalnızca Türkiye değil, bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Jeopolitik gerilimler, savaşlar, ticarette artan belirsizlikler, iklim değişikliği ve teknolojinin baş döndürücü hızı bütün ülkeleri etkiliyor. Böyle bir ortamda hem bugünün şartlarını doğru değerlendirmek hem de yarına hazırlanmak zorundayız.

Bugün ekonomimizin en önemli meselelerinden biri enflasyon. Enflasyonun düşürülmesi şart, sıkı para politikası da bu açıdan gerekli. Ancak ben yalnızca para politikasına güvenmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Asıl mesele düşük enflasyona ulaşmak kadar onu sürdürülebilir hale getirmek. Bunun için de hepimizin tasarrufa riayet etmesi gerekiyor. Eskiler buna ayağını yorganına göre uzatmak derlerdi.

Türkiye’nin tekrarlayan ekonomik sorunlarının önemli bir kısmı yapısal. Daha güçlü, verimli ve rekabetçi üretim yapmamız, ihracatta üstünlük kazanmamız, cari açık sorunundan kalıcı şekilde kurtulmamız, doğrudan yabancı yatırımları çekmemiz ve kamu harcamalarında disiplini sağlamamız gerekiyor.

Bir taraftan enflasyonla mücadele edeceğiz ama diğer taraftan üretim ve istihdam kapasitemizi de koruyacağız. Çünkü bugünün sorunlarını çözerken yarının imkanlarını kaybetmemeliyiz.

Biz de bu anlayışla Türkiye’ye yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracatımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün Yıldız Holding olarak yaklaşık 80 bin çalışma arkadaşımızla, 25’i Türkiye’de olmak üzere toplam 45 fabrikada faaliyet gösteriyoruz. Bu büyüklüğün beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayız. Kısa vadede şartlar zor olabilir ama önemli olan ülkemizin uzun vadeli üretim gücünü kaybetmemesi. Çünkü neticede hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemiyi yüzdürmekten başka çaremiz yok.

Peki gelecekte hangi alanlar öne çıkacak?

Yapay zekadan daha önce bahsettim, o zaten her alanı değiştirecek. Ama ben özellikle gıda ve tarım teknolojilerinin üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu bizim yakından bildiğimiz, Türkiye’nin de önemli bir birikime sahip olduğu bir alan.

Dünya nüfusu artıyor, iklim şartları değişiyor, su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor. Daha az su ve enerji kullanarak daha verimli üretim yapmak, gıda kayıplarını azaltmak, yeni ve sürdürülebilir üretim yöntemleri geliştirmek zorundayız. Tarım artık yalnızca toprağı işlemekten, gıda sanayisi de yalnızca üretim yapmaktan ibaret değil. Genetikten biyoteknolojiye, veri biliminden mühendisliğe kadar pek çok disiplin bu alanın içinde.

Sağlık bilimleri, yenilenebilir enerji ve ileri üretim teknolojilerinde de Türkiye’nin sanayi birikimini yüksek teknolojiyle buluşturabileceği büyük imkanlar var.

Tabii bütün bunlar için yalnızca sermaye yetmiyor. İyi yetişmiş bilim insanlarına, mühendislere, teknisyenlere ve girişimcilere ihtiyacımız var. Üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin ve sanayimizin daha fazla birlikte çalışması gerekiyor. Araştırmaya ve eğitime yatırım yapmalıyız.

Ben Türkiye’nin geleceğinin yalnızca sahip olduğu kaynaklarda değil, o kaynakları bilgiyle, emekle ve girişimcilikle değerlendirecek insanlarında olduğuna inanıyorum.

Bizim vazifemiz gençlerin önünü açmak, onlara imkan sunmak. Sizin vazifeniz ise o imkanları değerlendirip bizden daha iyisini yapmak.

İnşallah yapacaksınız da!

8.Bir liderde, mutlaka olması gereken ve onu lider yapan özellikler sizce nelerdir? Liderin ortaya koyduğu en önemli farklar nelerdir?

Bence iyi liderliğin tek bir formülü yok. Her liderin kendine özgü bir tarzı var, tıpkı parmak izi gibi. Ama liderlik yalnızca doğuştan gelen özelliklerle de açıklanamaz. Bilgiyle, tecrübeyle, çalışarak ve başkalarından öğrenerek geliştirilen bir kabiliyet.

Ben liderliği bir maratona benzetiyorum. Kısa vadede başarılı olmak elbette önemli ama asıl mesele uzun vadede de başarılı olabilmek. Bunun için insanın kendisini sürekli geliştirmesi, değişen şartlara uyum sağlaması gerekiyor.

Bir liderde öncelikle empati olmalı. İnsanları anlamak, onların ne düşündüğünü, neye ihtiyaç duyduğunu görebilmek çok önemli. Çünkü liderlik yalnızca insanlara bir hedef göstermek değil, onları o hedef etrafında bir araya getirebilmektir.

Bir de meraklı olacaksınız. Öğrenmeye açık olacaksınız. Ben hala yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif alıyorum. Yaptığınız işe hakim olmanız, yalnızca kendi uzmanlık alanınızı değil, işin bütününü anlamanız gerekiyor. Ben işletme mezunuyum ama yıllar içinde mühendis arkadaşlarımdan öğrenmek için de çok çalıştım. Hatta bazen bana fahri ARGE’ci, fahri üretim lideri diye takılırlar. Ben de memnun olurum. Demek ki yaptıkları işi anlayabiliyor, onlarla aynı dili konuşabiliyorum!

Bir başka önemli özellik, şartlara göre hareket edebilmek. Buna durumsal liderlik deniyor. Her meseleye aynı yöntemle yaklaşamazsınız. Bazen hızlı karar almanız, bazen daha fazla araştırmanız, bazen de çalışma arkadaşlarınızla birlikte kolları sıvamanız gerekir. Özellikle dünyanın farklı ülkelerinde iş yapıyorsanız farklı kültürleri anlamak, farklı çalışma biçimlerini bir araya getirebilmek de önemli bir kabiliyet.

Tabii cesaret de gerekiyor. Rekabet etmekten, karar vermekten, yeni bir şey denemekten korkmayacaksınız. Başarısız olduğunuzda da toparlanıp yeniden yola devam edeceksiniz. Ama cesaret başka, kibir başka!

Ben kibir meselesini çok önemsiyorum. Hatta blogumda “Kibirli (Hubristik) Liderlik: Güç Sarhoşluğu” başlıklı bir yazı da yazdım. Çünkü insan başarılı oldukça çevresinde kendisini övenlerin sayısı artıyor. Bir süre sonra herkesin söylediğine inanırsa kendi hatalarını göremez hale gelebiliyor.

Size bir hatıramı anlatayım. 1986 yılında işletmeler genel müdürü olmuştum. Ama babam hala işin başındaydı, bir de ticari genel müdürümüz vardı. Yani benim için aslında bir imtihan dönemiydi. Bakalım ne kadar başarılı olacağım?

Bir gün bir tanıdık geldi. Bana, “Burası bir imparatorluk, siz de veliahtsınız” dedi.Şaşırdım kaldım! Adam beni baştan çıkaracak! Hemen mimledim ve bir daha görüşmedim. Ben kim olduğumu bilmiyor muyum?

İşte liderin en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri bu. Etrafınızda size sürekli ne kadar mükemmel olduğunuzu söyleyen insanlar varsa bir süre sonra gerçeği göremezsiniz. Halbuki insanın kendisine doğruyu söyleyen, gerektiğinde itiraz eden insanlara ihtiyacı var.

Bir de iyi bir liderin yalnızca kendisini değil, ekibini düşünmesi gerekiyor. Ben başarılı işletmelerin tek tek yıldızlara değil, iyi bir ekibe ve o ekibi bir araya getiren ortak amaca dayandığına inanıyorum. Herkesin birbirini desteklediği, işini sahiplendiği bir ortam oluşturabilmek çok kıymetli.

Liderin ortaya koyduğu asıl fark da burada başlıyor. İnsanları yalnızca yönetmekle kalmıyor, onların birlikte başarabilecekleri şeyleri büyütüyor. Farklı kabiliyetleri bir araya getiriyor, gerektiğinde onlarla birlikte risk alıyor ve en önemlisi davranışlarıyla örnek oluyor.

Ama bütün bunların temelinde doğru olanı yapmak var. Başarı uğruna dürüstlükten, adaletten ve insanlara karşı sorumluluklarımızdan vazgeçemeyiz. Bir işin neticesi kadar, o neticeye nasıl ulaştığımız da önemli.

Kur’an-ı Kerim’de Kasas Suresi’nin 26. ayetinde çok ilginç bir hadise anlatılır. Hz. Musa’yı işe almasını babasına tavsiye eden genç kadın, “Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır” der. Bakın, binlerce yıl öncesinden bir işe alım tavsiyesi! Üstelik bugün de geçerli.Yalnızca güçlü, bilgili veya kabiliyetli olmak yetmiyor, güvenilir olmak da gerekiyor. Bence liderlik için de çok güzel bir ölçü bu.

Nisa Suresi’nin 58. ayetinde ise emanetlerin ehline verilmesi ve insanlar arasında adaletle hükmedilmesi emrediliyor. Bu da liderliğin bir başka önemli tarafı. Size verilen yetki bir emanet. O emaneti ehliyetle, adaletle ve sorumluluk duygusuyla kullanmanız gerekiyor.

Genç arkadaşlarıma da şunu söyleyeyim: Liderliği yalnızca ileride ulaşacağınız bir makam olarak düşünmeyin. Bugün bir öğrenci topluluğunda, bir projede veya arkadaşlarınızla yaptığınız bir işte de liderlik gösterebilirsiniz. Bunun için önce sorumluluk almaya, öğrenmeye ve birlikte iş yapmaya istekli olun.

Ve sakın kendinizi her şeyi bilen insan zannetmeyin. Öğrenecek bir şeyiniz kalmadığını düşündüğünüz gün gelişmeniz de durur.

Velhasıl, iyi lider yalnızca kendisi başarılı olan değil, birlikte çalıştığı insanlarla daha büyük işler başarabilen ve bunu sürdürebilen insandır.

9.GOYA (Gez Oturma Yerinde Artık) sizin olmazsa olmazlarınızdan biri. Unutamadığınız GOYA hatıralarınız var mı? Kendi şirket ve mağazalarınız dışında en çok nereleri GOYA’lamak istersiniz?

GOYA benim için bir gezi programı değil, işimi yapma biçimim. Hatta bir gün bana “Siz ne kadar çok GOYA yapıyorsunuz” dediler. Ben de “GOYA yapmıyorum, işimi yapıyorum” dedim.

Çünkü gitmediğiniz, görmediğiniz, yapmadığınız işi anlayamazsınız, sahiplenemezsiniz. Anlamadığınız işi de nasıl geliştireceksiniz? Biz “Mutlu et, mutlu ol” diyoruz. Peki müşterimi, bakkalımı dinlemezsem onları mutlu edip etmediğimi nereden bileceğim? Daha iyi hizmet vermek için ne yapmam gerektiğini nasıl öğreneceğim?

GOYA’nın açılımını biliyorsunuz: Gez, Oturma Yerinde Artık! Biraz da insanı yerinden kaldırmak için böyle söyledik. Ben zaten sürekli geziyorum, sürekli çalışıyorum. Fabrikaları, depoları, satış noktalarını, müşterileri, tedarikçileri ziyaret ediyorum. Çalışma arkadaşlarımın da sahaya çıkmasını isterim. Çünkü toplantı odasında hazırlanan rapor başka, işin yapıldığı yerde gördükleriniz başka.

GOYA‘nın çıkış noktası basit: Bir insana makam verdiğinizde bazen masasını kalesi gibi görmeye başlıyor. Oysa iş masanın başında değil, fabrikada, mağazada, müşterinin ve çalışma arkadaşlarının yanında yapılıyor. Ben de bunun için yerimde oturmak yerine işin yapıldığı yere gitmeyi tercih ediyorum.

Bana unutamadığım GOYA hatıralarımı soruyorsunuz. O kadar çok ki!

Mesela birkaç yıl önce Topkapı Ülker Çikolata Fabrikamızı gezerken rahmetli babam Sabri Ülker’in eski odasına girdim. Bir anda hatıralarım canlandı. Geçen yıl da o odayı orijinal eşyaları ve dekorasyonuyla Çamlıca’daki merkezimize taşıdık, ziyarete açtık. Çok da güzel oldu.

Babamın odası benimkinden büyük değildi. Ama masasının yanında bir pencere vardı. O pencere fabrikanın tek çıkış kapısına bakardı. Böylece fabrikadan çıkan kamyonu da aracı da insanı da görebilirdi.

Benim işe başladığım oda ise penceresizdi. Üstelik o odayı üç kişi dönüşümlü kullanırdık! Şimdi de ofisim çok küçük. İlk kez gelenler genelde şaşırıyor.

Şimdi düşünün, babam fabrikadan çıkan kamyonları görmek için masasını pencerenin yanına koymuş. Bugün biz GOYA diyoruz ama aslında işin başında olmak, olup biteni kendi gözünle görmek bizim ailede eskiden beri var.

Bir başka hatıram da Afrika’dan.

2025’in sonunda Batı Afrika’ya GOYA’ya gittik. Gidiş geliş dahil dört günde dört ülke gezdik: Nijerya, Fildişi Sahili, Gana ve Senegal. Fabrikalara, pazarlara, satış noktalarına, hatta kakao çiftliğine gittik.

Orada çok hoşuma giden bir şey oldu. Bazı tüketiciler Biskrem ve İkram’ı kendi ülkelerinin markası zannediyorlar! Düşünün, Türkiye’de doğmuş bir marka dünyanın başka bir köşesinde öylesine benimsenmiş ki insanlar onu kendilerinden biliyor. Bu da bizim için ayrı bir iftihar vesilesi.

Bir de o seyahate çıkarken kolumun altına bir koli Ülker İstanbul Çikolatası almıştım. Çünkü yeni çikolatamızı dünyaya tanıtıyorduk. Benim de bir katkım olsun istedim. Çikolata satıyoruz neticede, insanlara tattırmadan olur mu?

Aynı dönemde Doğu Avrupa’da üç günde altı ülke ve altı şehirde müşteri ve satış noktalarını ziyaret ettik. Biraz yorucu mu? Elbette. Ama sahada birkaç saatte öğrendiğiniz bazı şeyleri masanızın başında günlerce çalışsanız öğrenemeyebilirsiniz.

Benim için GOYA’nın en güzel tarafı da bu. Bazen bir fabrikada çalışan arkadaşınızın söylediği bir cümle, bazen rafta gördüğünüz bir ürün, bazen bir müşterinin davranışı size yepyeni bir fikir verebiliyor. Yeter ki dikkatle bakın, dinleyin ve soru sorun.

Peki kendi şirketlerimiz ve mağazalarımız dışında nereleri GOYA’lamak isterim? Aslında ben her yeri GOYA’lamaktan çok, GOYA’da öğrendiklerimi seviyorum!

Bir ülkeye gittiğimde yalnızca bizim ürünlerimizin satıldığı yerlere bakmam. Rakipler ne yapıyor, tüketiciler neyi tercih ediyor, yeni hangi ürünler çıkmış, hangi fikirler deneniyor, bunları da merak ederim. Çarşıları, pazarları, farklı mağazaları gezerim. Bazen en iyi fikir hiç beklemediğiniz bir rafta karşınıza çıkıyor.

Ama merakım ticaretle sınırlı değil. Üniversiteleri, araştırma merkezlerini, bilim insanlarının çalıştığı laboratuvarları ziyaret etmeyi de seviyorum. Harvard’daki Sabri Ülker Merkezi’ni ziyaret edip araştırmaları yerinde görmek de benim için çok kıymetli bir tecrübeydi. Çünkü bilimin nereden nereye gittiğini anlamak istiyorum.

Sanat da benim için ayrı bir merak alanı. Müzeleri, sergileri gezmeyi, sanatçıların dünyalarını anlamayı seviyorum. Mesela uzun zamandır eserlerini takip ettiğim Refik Anadol’un hayata geçirdiği Los Angeles’ta hayata geçirdiği Dataland’e bu yıl Yıldız Holding olarak yatırım yaptık. Doğadan ve insanlardan elde edilen verilerin sanatçının hayal gücüyle bambaşka deneyimlere dönüşmesi çok heyecan verici. Bir başka örnek de Ahmet Güneştekin’in Venedik’teki “Sessizlik” sergisi oldu. Onun da sponsorluğunu üstlendik. Türk sanatçılarının dünyada böyle işler ortaya koyması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesi. İkisini de gidip yerlerinde gördüm.

Kısacası benim GOYA’mın sınırı şirket kapısı değil. Dünyada ilgimi çeken, bana yeni bir şey öğretebilecek her yer GOYA’lanabilir.

Genç arkadaşlarıma da tavsiyem şu: Merak ettiğiniz şeyi yalnızca ekrandan izlemeyin. İmkan buldukça gidin, görün, insanlarla konuşun, sorular sorun. Bir fabrikanın nasıl çalıştığını, bir esnafın müşterisiyle nasıl ilişki kurduğunu, bir bilim insanının neyi araştırdığını yerinde görün.

Çünkü dünya, yalnızca oturduğunuz yerden bakarak öğrenemeyeceğiniz kadar büyük ve ilginç.

Onun için ne diyoruz? Gez, Oturma Yerinde Artık!

10.Sizi mezunu olduğunuz Boğaziçi Üniversitesi eğitim öğretim yılının açılış dersine davet etmiş olsa üniversiteye yeni başlayan gençlere neler söylersiniz?

Herhalde önce kendi üniversite yıllarımdan bahsederdim. Çünkü benim üniversite hayatım pek de parlak başlamamıştı!

Önce devrim mahkemesinde yargılanmıştım.

Boğaziçi’ne başladığımda lise arkadaşlarımdan bazıları bana burada okuyamayacağımı söylediler. Ben de “her gün okulun kapısına kadar gelirim” dedim. Sonra hafta sonu kendi aralarında toplanıp adeta bir devrim mahkemesi kurmuşlar. Sonunda “okuyabilirsin” diye karar verdiler! O günlerin havası böyleydi.

1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne girdim. Aslında mühendislik okumak istiyordum. Ama üç puanla kaçırdım, ikinci tercihim olan işletmeye yerleştim. Sonradan düşündüm, iyi ki de öyle olmuş!

Bunun da bir tevafuku var. Babam da mühendislik okumak istemiş. Ama çalıştığı için müracaatı son güne kalmış, kaydı açık tek okul Sultanahmet’teki Yüksek Ticaret Mektebi olmuş. Bana hep “Mühendislik iyidir” derdi. Ben de ayıp olmasın diye tercihlerime mühendisliği yazdım. Fizik meselelerini dinlemek hoşuma giderdi ama problem çözmeyi pek başaramazdım. Mühendisliği kaçırınca açıkçası memnun oldum! Babamın da benim de mühendis olamayışımız ayrı bir ortak noktamız oldu.

Üniversitedeki ilk iki yılımda derslerle pek ilgilendiğimi söyleyemem. İlk dönem not ortalamam 1,82’ydi. Şimdi böyle anlattığıma bakmayın, pek başarılı bir öğrenci değildim yani!

Hatta notlarım yüzünden üniversite yönetimi velimle görüşmek istemişti. İstanbul Erkek Lisesi’nden de hocam olan Halit Gürel’i çağırmışlar. O da artık yetişkin olduğumu söyleyerek meseleyi üniversite yönetimine bırakmış. Sonra beni çağırıp üniversitenin aşk yeri olmadığını söylemişlerdi! Halbuki aşk meşk değildi konu… Geziyordum, sosyal faaliyetlerim vardı.

Ama üçüncü sınıftan itibaren bir şey değişti. İşletme dersleri ilgimi çekmeye başladı. Öğrendiklerimin gerçek hayatta ne işe yaradığını gördükçe daha çok merak ettim, daha çok çalıştım. Son dönem not ortalamam 3,60’a yükseldi.

İşte gençlere bunu anlatırdım. İlk dönem aldığınız notlar hayatınızın geri kalanını belirlemiyor. Tabii bu, ilk iki yıl ders çalışmayın demek değil. Benim yaptığımı yapmasınlar, mümkünse daha erken başlasınlar!

İnsan bazen neyi sevdiğini, neye kabiliyeti olduğunu hemen keşfedemiyor. Önemli olan merakını kaybetmemek. Bir dersten hoşlanmıyorsanız belki de henüz onun hayatla bağlantısını kuramamışsınızdır. Öğrenmenin zevkini keşfettiğinizde çalışmak da başka bir anlam kazanıyor.

Ben son sınıfta öyle meraklanmıştım ki lisans dersleri yetmemeye başladı. Yüksek lisans derslerine de dinleyici olarak giriyordum. Mali Kontrol Teknikleri, Yeni Ürün İdaresi gibi dersler özellikle ilgimi çekiyordu.

Fethi Ağalar hocamızın dersinden AA almıştım. Hoca beni mezun zannedip iş teklif etti! Benim ilk ve son iş mülakatım da böylece gerçekleşmiş oldu. Halbuki o sırada zaten Ülker’de yarı zamanlı çalışıyordum.

Düşünün, ilk dönem ortalaması 1,82 olan öğrenci, son sınıfta yüksek lisans derslerine giriyor, hocasından iş teklifi alıyor. İkisi de aynı insan!

Bir de mühendislik meselesi var. Mühendisliği kazanamadım diye o alana ilgimi kaybetmedim. Sonradan bir mühendis arkadaşımla oturup üç ay mühendislik çalıştım. Öğrendiklerimin üretimde, fabrikalarda, makineleri ve süreçleri anlamakta çok faydasını gördüm.

Bu yüzden gençlere eğitimlerini bölümlerinin sınırlarına hapsetmemelerini söylerdim. İşletme okuyorlarsa mühendisliği, mühendislik okuyorlarsa iktisadı, tıp okuyorlarsa başka bilimleri de merak etsinler. Üniversite bunun için bulunmaz bir imkan.

Bir de bugün üniversiteye başlayan gençlerin bizden çok farklı bir dünyaya hazırlandığını hatırlatırdım. Daha geçtiğimiz aylarda eğitim üzerine birkaç yazı kaleme aldım. Neyi öğretiyoruz, ne için öğreniyoruz diye sordum.

Düşünün, bizim yıllarca öğrenmeye çalıştığımız pek çok bilgiye bugün yapay zeka sayesinde saniyeler içinde ulaşılabiliyor. O halde yalnızca bilgi sahibi olmak yeterli mi? Bence değil. Asıl mesele doğru soruyu sorabilmek, önünüze gelen bilginin doğruluğunu değerlendirebilmek, farklı konular arasında bağlantı kurabilmek.

Üniversiteler de kendilerini buna göre yeniden düşünmeli. Yalnızca bugünün mesleklerine insan yetiştirmek yetmez. Henüz ortaya çıkmamış sorunlara çözüm üretebilecek insanlar yetiştirmek lazım.

Ama gençlerin de üniversitelerden her şeyi hazır beklememesi gerekiyor. Ben kendi öğrenciliğimde müfredatla yetinmeyip yüksek lisans derslerine girmiştim. Bugün imkanlar çok daha fazla. Yapay zekayı kullansınlar elbette, ama kendi yerlerine düşünmesine müsaade etmesinler. Çünkü önemli olan yalnızca cevabı bulmak değil, o cevapla ne yapacağını da bilmektir.

Bir de hocalarının kıymetini bilsinler. Ben yıllar sonra bile bazı hocalarımın adını, derslerini, bana öğrettiklerini hatırlıyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz ama iyi bir hocadan öğrendikleriniz sizinle kalıyor.

Arkadaşlıklar da öyle. Farklı düşünceleri dinlemeyi, tartışmayı, birlikte bir şeyler yapmayı öğrenmek lazım. Sadece ders çalışmakla da olmaz. Sporla, sanatla, öğrenci topluluklarıyla ilgilensinler. Üniversite yalnızca meslek öğrendiğiniz bir yer değil, hayata hazırlandığınız bir yer.

Ben bugün de merak ettiğim konularda okumaya, araştırmaya, bilen insanlara sormaya devam ediyorum. İş hayatında öğrendiklerimin önemli bir kısmını üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendim. Zaten başka türlü mümkün değil. Dünya değişiyor, işler değişiyor, bilgiler yenileniyor.

Üniversiteye yeni başlayan bir genç, hangi mesleği yapacağına henüz karar vermemiş olabilir. İstediği bölüme girememiş olabilir. İlk sınavlarında beklediği notları alamayabilir. Bunların hiçbiri dünyanın sonu değil, kazancım notlarım değil, öğrenmeyi sevmem oldu.

Dolayısıyla gençlere üniversite yıllarını yalnızca diploma almak için değil, neyi sevdiklerini, neyi merak ettiklerini ve neler yapabileceklerini keşfetmek için değerlendirmelerini tavsiye ederdim.

Ve son olarak da şunu söylerdim: Sakın öğrenmeyi bırakmayın. Ben bırakmadım, hala öğreniyorum!

11.Birçok STK’ya maddi destek sağlamaya, onların toplum yararına olan projelerini ve faaliyetlerini desteklemeye çalışıyorsunuz. Bunu da ne kendi adınızı ne de ÜLKER adını ön plana çıkarmadan yapıyorsunuz. Buradaki asıl motivasyon kaynağınız nedir?

Bu anlayışın temelinde hem inancımız hem de rahmetli babam Sabri Ülker’den öğrendiklerimiz var.

Babam bize hep çalışmamız, üretmemiz, kazanmamız ve kazandığımızı da bu ülkeyle paylaşmamız gerektiğini söylerdi. Kazandığımızı paylaşmayacaksak ne anlamı var? Başkalarını mutlu etmeden bizim mutlu olmamız mümkün mü?

Bir de babamın vakıflar konusunda çok önemli bir öğüdü vardı. Bize aile adına yeni bir vakıf kurmak yerine mevcut vakıfları desteklememizi söylerdi. Çünkü bu işe ömrünü vakfetmiş, konusunu bilen, tecrübe kazanmış insanlar ve kurumlar varken neden aynı işleri yapmak için yeni bir vakıf kuralım? Onların çalışmalarını desteklemek, bilgi ve birikimlerinden faydalanmak daha doğru değil mi?

Babam bunu yalnızca söylemez, kendisi de yapardı. Mesela bugün burada bulunmamız vesilesiyle bir aile hatırasını paylaşayım. Rahmetli babam ve amcam Asım Ülker, İlim Yayma Vakfı’nın kurucuları arasındaydı. Babam 1973 yılında Vakfın ilk Mütevelli Heyeti Başkanı olmuştu. Ben de 1985 yılında kurucular arasına seçildim. Yani İlim Yayma ile ailemizin bağı yarım asrı aşıyor.

Boğaziçi’nde okulun tam karşısındaki camiyle ilgili de bir hatıram var. Öğrencilerin cuma namazı için sıkıntı çektiğini gördüm, oraya bir cami yapılması için gayret ettim. Benim o zaman param mı var? Şirkette bir inşaat yapılıyordu, masrafları oradan karşıladım. Bir gün babam hesapları kontrol ederken “bu ne hesabı?” diye sordu. Anlattım, gidip camiye bakmış. “Yeri de çok güzelmiş, tam üniversitenin kapısının karşısında. İyi dükkan olur. Sen bu camiyi bana satar mısın?” dedi! Babam kızmazdı, böyle takılırdı. O caminin açılışında Sarıyer Belediye Başkanı olan Yusuf Tülün Bey’in bugün burada, babamın bursuyla okuduğunu ve o gün babamın elini öptüğünü anlatması beni çok duygulandırdı.

Biz de babamın öğüdünü tuttuk. Her türlü hayır işini kendi adımızı taşıyan bir aile vakfında toplamak yerine, Kızılay, Yeşilay, TEMA gibi kendi alanlarında uzmanlaşmış, toplumumuza mal olmuş kurumların çalışmalarını desteklemeye gayret ettik. İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı gibi köklü kuruluşlarla bağımızı da sürdürdük.

Babamın bize bıraktığı miras yalnızca bir iş değil, böyle bir anlayıştı. Kazanmak, üretmek elbette önemli. Ama kazandığımızın bir kısmını toplumun faydasına sunmak da sorumluluğumuz.

Ben bir de hayır işinin kalıcı olması gerektiğine inanıyorum. Ticaretle kazanılan servetin bir kısmını eğitim, bilim, kültür ve sanat yoluyla topluma kazandırmak, bu hizmetlerin bizden sonra da devam etmesini sağlamak çok kıymetli. Çünkü asıl mesele yalnızca bugün kaç kişiye yardım ettiğiniz değil, yıllar sonra da insanlara fayda sağlayacak ne bıraktığınız.

Bunun inancımızda da çok önemli bir yeri var. İslam’da infak etmek, sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak esastır. Üstelik bunu gösteriş için değil, Allah rızası için yapmak gerekir.

Bakara suresinin 271. ayetinde sadakayı açıktan vermenin güzel olduğu, fakat gizlice ihtiyaç sahiplerine vermenin daha hayırlı olduğu bildiriliyor. Zariyat suresinin 19. ayetinde de mallarımızda isteyen ve isteyemeyen yoksulların hakkı bulunduğu hatırlatılıyor.

Dolayısıyla mesele yalnızca ne kadar yardım ettiğimiz değil, hangi niyetle yaptığımız. Her hayrın üzerine ismimizi yazmamız gerekmiyor. Önemli olan yapılan işin fayda sağlaması. Allah biliyor, başka kimin bilmesine ihtiyaç var?

Peki, babam vakıf kurmayın demişken biz neden Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nı kurduk?

Çünkü gıda, beslenme ve sağlık alanında bilimsel araştırmaları destekleyen, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturan böyle bir yapıya ihtiyaç olduğunu gördük. Mevcut vakıfların yaptığı işleri tekrar etmek yerine, eksik olduğunu düşündüğümüz bir alana katkı sağlamak istedik.

2009 yılında kurduğumuz bu kurumun adının Enstitü Vakfı olması da bundan. Amacımız her türlü hayır işini kendi çatımız altında toplamak değil, belirli bir alanda bilimsel bilgi üretilmesine ve bunun toplum yararına kullanılmasına destek olmak.

Neticede hayır işinin de ehline verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kim hangi işi daha iyi biliyor, kim daha iyi yapıyorsa onu desteklemek lazım. Biz de imkanımız ölçüsünde onların yanında olalım.

Çünkü sahip olduklarımızın yalnızca bize ait olmadığını, bunlarda başkalarının da hakkı bulunduğunu unutmamak gerekiyor.

Bizim için esas olan ismimizin duyulması değil, yapılan hayrın yerine ulaşması ve mümkünse bizden sonra da devam etmesi.

Bir de şunu söylemeliyim: Vakıf işi gönül işi, gönüllülük işi, anonim iş. Bu çalışmalarda birlikte emek verdiğimiz bütün arkadaşlara teşekkür ediyor, helallik istiyorum. Çünkü yapılan hayır işleri tek kişinin değil, pek çok gönüllünün ortak gayretiyle mümkün oluyor.

Mutlu et, mutlu ol!

12.Size sorulmasını beklediğiniz ancak bugüne kadar sorulmayan bir soru var mı? Varsa şayet, o soru nedir, sizin o soruya cevabınız ne olur?

Bana bugüne kadar pek çok soru soruldu. İş hayatımı, başarılarımızı, başarısızlıklarımızı, ailemi, hobilerimi, hatta ne yediğimi, ne içtiğimi bile sordular! Sorulmamış ne kaldı, doğrusu bilmiyorum.

Ama belki şu soru sorulabilir: “Bunca yıl çalıştıktan, bu kadar şey görüp yaşadıktan sonra sizi hala ne heyecanlandırıyor?”

Cevabım çok basit: Bilmediklerim!

Çünkü insanın bildikleri arttıkça, bilmediklerinin de ne kadar çok olduğunu fark ediyor. Ben hala yeni bir şey öğrendiğimde, hiç görmediğim bir yere gittiğimde, ilginç bir fikirle karşılaştığımda heyecanlanıyorum.

Bir fabrikaya girdiğimde yeni bir üretim tekniği görmek, bir bilim insanından hiç bilmediğim bir şey dinlemek, bir sanatçının eserinin arkasındaki düşünceyi öğrenmek beni mutlu ediyor. Bazen bir kitap, bazen bir sohbet, bazen de hiç beklemediğim bir karşılaşma yeni bir kapı açıyor.

İş hayatında da böyle. Bir işi yıllardır yapıyor olmanız, o iş hakkında öğrenilecek bir şey kalmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, dünya değiştikçe insanın kendini yenilemesi gerekiyor.

Bir de yeni şeyler öğrenmenin güzel tarafı şu: Merak ettikçe insanın hayattan aldığı zevk artıyor. Her şeyi bildiğini düşünen insanın hayatı ne kadar sıkıcı olur, değil mi?

Bugün dikkat ettiyseniz hep öğrenmekten, meraktan bahsettim. Çünkü beni hala en çok heyecanlandıran şey bu. Gençlere de yalnızca başarılı olmak için değil, hayatın tadını çıkarmak için merak etmelerini, araştırmalarını, soru sormalarını tavsiye ediyorum.

Benim için hayatın en güzel taraflarından biri, yarın ne öğreneceğimi henüz bilmiyor olmam. Demek ki hala heyecanlanacak çok şey var!

Aslında bir de bize sorulacağı bildirilen, ama çoğu zaman kendimize sormayı ihmal ettiğimiz sorular var. Ahirette sorulacak sorular…

Peygamber Efendimiz bir hadisinde, kıyamet günü insanın ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından hesaba çekileceğini bildiriyor. (Tirmizî, Kıyâmet 1).

Muhasebeci arkadaşlara da takılırım: “Burada hesabı, defteri siz tutuyorsunuz; orada da bunları size soracaklar!” derim. Tabii işin esprisi bir yana, hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Hani derler ya, bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz. Bu dünyada da birimizin yaptığı iş diğerlerini etkiliyor. Onun için birbirimize destek olalım.

İnsan bunları kendisine hayattayken sormalı bence.

Çünkü günün sonunda ne kadar kazandığımızdan, ne kadar başarılı olduğumuzdan ziyade, bize emanet edilenlerle ne yaptığımızın hesabını vereceğiz.

Ben de elimden geldiğince çalışmaya, üretmeye, öğrendiklerimi ve kazandıklarımı faydalı işlerde kullanmaya gayret ediyorum. Ne kadarını başarabildiğimi ise Allah bilir.

Yani bu dünyada bilmediklerimi öğrenmenin heyecanını yaşıyorum. Ahirette ise öğrendiklerimle ne yaptığımın hesabını verebilmek asıl mesele.

13.Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali 🙂

Bütün soruları cevapladık, en zorunu sona saklamışsınız! 🙂

Ne olacak, tabii ki şampiyon olacağız! Hatta bana daha önce de sormuşlardı, “Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak mı?” diye. Ben de “Tabii ki, yani evvet!” demiştim. eni hocamız Emre Belözoğlu’yla 5-0 başladık, inşallah devamı gelir!

Fenerbahçelilik biraz da böyle bir şey. Her sezon umutlanıyoruz, seviniyoruz, üzülüyoruz, bazen kızıyoruz ama bir sonraki maç geldiğinde yine aynı heyecanla takımımızın arkasındayız.

Ama bakın, spor futboldan ibaret değil. Fenerbahçe basketbolda ve diğer branşlarda da büyük başarılara imza atan, gerçek anlamda bir spor kulübü. Futbolda şampiyonluk gelmeyince diğer başarıları unutuyoruz.

Bunu ben iyi bilirim. Ülkerspor olarak on üç yıl basketbolla ilgilendik, on dört kupa kazandık. Korac Kupası kazandık ve Avrupa kupalarında mücadele ettik. Fenerbahçe Ülker olarak da Avrupa şampiyonluğumuz var. Sadece futbolda şampiyonluk soruluyor ama spor yalnızca futboldan ibaret değil!

Ben zaten futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlansa fena mı olur? 🙂

İşin ciddi tarafına gelirsek, ben iş hayatında hep sabrın, istikrarın, doğru insanlarla çalışmanın önemine inandım. Futbolda da bunlar geçerli. Başarı yalnızca iyi oyuncuları bir araya getirmekle olmuyor. İyi bir takım olmak, birbirine güvenmek, birlikte mücadele etmek gerekiyor.

Bir de sporun bir eğlence olduğunu unutmayalım. İnsanları birbirine düşürmek için değil, bir araya getirmek için var. Kazanmak elbette güzel ama sporun kendisinden de zevk almak lazım. Hem pazar günü sonucu belli olmuş bir maçı bütün hafta tartışarak neyi değiştireceğiz?

Ne olacak Fenerbahçe’nin hali diye soruyorsunuz ya… İnşallah iyi olacak! Biz umut etmekten vazgeçmeyiz. Fenerbahçelilik de biraz budur zaten!

Söyleşinin sonunda gençlere bu soruları dönünce yayınlayacağımı söylemiştim. İşte sözümü tuttum! Soruları hazırlayan, merakını bizimle paylaşan bütün genç arkadaşlarıma teşekkür ederim. Böyle soruların üzerine yeniden düşünmek, cevapları yazıya dökmek benim için de öğrenmenin bir parçası.

Söyleşimizin sonucunda günün anısına bana hediye edilen İlim yayma Cemiyetinin tarihini kendi kurucularının ailelerinin, mensuplarının ağzından derledikleri üç ciltlik çok güzel bir eser, fevkalade mühim bir belge olmuş.

Bu kitap hakkında ayrıca yazacağım ve benim sözlerimi de yayımlayacağım inşallah.

Tüm davetli ve talebelerle hatıra fotoğrafı çekimi sonrası kütüphaneyi goyalayıp ayrıldım.