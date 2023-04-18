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Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar? Çalışma saatleri belli oldu

18.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı yaklaşırken, 20 Nisan arefe günü bankaların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Bankada işleri olan vatandaşlar, bayram öncesi işlemlerini tamamlamak istiyorlar. Peki, Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar? İşte çalışma saatleri...

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı arefe günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar? Çalışma saatleri belli oldu

Arefe günü bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü bankaların kaça kadar çalıştığını araştırıyor. 21 Nisan Cuma günü Ramazan ayı bitecek ve Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek. Bayram boyunca tatil olacak bankaların arefe gününde çalışıp çalışmadığı merak edildi. İşte bankaların çalışma saatleri...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Arefe günü ise herhangi bir dini bayramdan önceki gün olarak kabul edilir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 20 Nisan ise arefe günü olacak. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün bankalar yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından bankalar kapanacak.

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Arefe günü yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler. Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan tarihine denk gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü ise 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Okullarda bayram tatilinin ardından 24 Nisan'da ders başı yapılacak.

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