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Arifoğlu baharat kanserojen mi? Bakanlıktan Arifoğlu açıklaması! Bu ürünü kullananlar dikkat

08.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arifoğlu baharatın kanserojen olup olmadığı merak ediliyor. Singapur'da Arifoğlu firmasının 3 baharat ürününün kanserojen madde içerdiğinin öne sürülmesinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı. Peki, Arifoğlu baharat kanserojen mi?

Arifoğlu baharat kanserojen mi? Bakanlıktan Arifoğlu açıklaması! Bu ürünü kullananlar dikkat

Arifoğlu baharat ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur’da Arifoğlu’nun bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialara yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, ‘Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir.’ denildi.

ARİFOĞLU BAHARATLARI KANSEROJEN Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir.’ denildi.
Bakanlığın açıklamasının devamında firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca ilgili parti-seri nolu ürünlerin piyasadan toplatıldığı açıklandı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Singapur'da yayın yapan The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, toplatılan ürünlerin 250 gr'lık pakette satılan sumak, 70 gr'lık pakette satılan öğütülmüş tatlı biber ve 180 gr'lık pakette satılan tavuk baharatı olduğu açıklanmıştı.
Singapur Gıda Ajansı (SFA), önlem olarak ithalatçı firma Pronto Food Services'e söz konusu ürünlerin toplatılması talimatını verdi. Ürünlerin toplanması sürecinin devam ettiği bildirildi.
SFA ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada, baharatları satın alan ve endişe duyan tüketicilerin ürünleri kullanmayı bırakmaları gerektiğini söylemişti.

AA

FİRMADAN AÇIKLAMA

Firmadan gelen açıklamada ise şu şekildeydi:
Kamuoyunun Dikkatine; Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile, markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır.
1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı arifoğlu

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