FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Armut'un erişim engeli kaldırıldı mı? Armut'a neden erişim engeli geldi?

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine 4 Aralık 2025 tarihli kararıyla erişime kapatılan Armut.com hakkında yapılan itirazın ardından erişim engelinin kaldırılmasına hükmedildi. BTK’nın kararı uygulamasıyla siteye erişim kademeli olarak yeniden sağlanacak.

Armut'un erişim engeli kaldırıldı mı? Armut'a neden erişim engeli geldi?
Ezgi Sivritepe

Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla 8 Aralık 2025'te erişime engellenmişti.

Yapılan itiraz sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut.com'un erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.
Armut un erişim engeli kaldırıldı mı? Armut a neden erişim engeli geldi? 1

Şirket, BTK'nın kararını uygulamasıyla birlikte siteye erişimin kademeli olarak yeniden sağlanacağını açıkladı.

NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

Armut.com'dan yapılan yeni bilgilendirmede, erişim engeli kararının gerekçesine ulaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik.

Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunmaktadır.

Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."
Armut un erişim engeli kaldırıldı mı? Armut a neden erişim engeli geldi? 2

Şirket, avukatlarının sabah saatlerinde mahkemeye itirazlarını ilettiğini ve sürecin yarattığı etkiyi paylaştığını belirterek, aynı gün verilen ek kararla erişim engelinin kaldırılmasına hükmedildiğini bildirdi:

"İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklamasıBakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklaması
Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,3 trilyon rubleye çıktıRusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,3 trilyon rubleye çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
armut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.