Armut'un erişim engeli kaldırıldı mı? Armut'a neden erişim engeli geldi?

Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla 8 Aralık 2025'te erişime engellenmişti.

Yapılan itiraz sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Armut.com'un erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.



Şirket, BTK'nın kararını uygulamasıyla birlikte siteye erişimin kademeli olarak yeniden sağlanacağını açıkladı.

NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

Armut.com'dan yapılan yeni bilgilendirmede, erişim engeli kararının gerekçesine ulaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik.

Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunmaktadır.

Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."



Şirket, avukatlarının sabah saatlerinde mahkemeye itirazlarını ilettiğini ve sürecin yarattığı etkiyi paylaştığını belirterek, aynı gün verilen ek kararla erişim engelinin kaldırılmasına hükmedildiğini bildirdi:

"İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz."