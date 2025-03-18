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Arnavutluk'un para birimi nedir? Arnavutluk'un para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:03
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Arnavutluk, Balkan bölgesinde yer alan ve günümüzde çok sık merak edilen ülkelerden biridir. Birçok kişinin turistik amaçlarla ziyaret ettiği bu ülke hakkında yapılan detaylı araştırmalardan biri de Arnavutluk’un resmi para birimidir. Ülkede kullanılan para biriminin bilinmesi seyahat süresinde kolaylık sağlayacağı gibi genel kültür açısından da son derece faydalıdır. Peki, Arnavutluk'un para birimi nedir?

Arnavutluk'un para birimi nedir? Arnavutluk'un para biriminin kodu ve sembolü

Arnavutluk ülkesinin başkenti ve en çok ziyaret edilen şehri Tiran’dır. Arnavutluk, cumhuriyet şekliyle yönetilen ve birden fazla uluslararası kuruma veya suprasyonel kuruma üye olan bir devlet olarak öne çıkar. Arnavutluk 1912 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Daha önceleri 3 yıl boyunca İtalya Devleti’nin yönetimi altında kalmıştır. Ayrıca ülke 1944 yılına kadar birden fazla yönetim sistemini uygulamak zorunda kalmıştır. Günümüzde parlamenter sistemle yönetilen bir ülke olarak Arnavutluk serbest pazar piyasası destekli bir geçiş ekonomisini yürütmektedir.

Arnavutluk'un para birimi nedir?

Arnavutluk ülkesinin resmi para birimi “Lek” olarak adlandırılmaktadır. Lek’in uluslararası finans platformlarındaki sembolü L kodu ise ALL şeklinde geçmektedir.

Lek, 1926 yılından itibaren Arnavutluk’un resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Lek banknotları 200, 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000, madeni paraları ise 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 şeklinde tasarlanmıştır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkenin ulusal para birimi, ülkenin Merkez Bankası tarafından basılmaktadır. Lek resmi para birimi olarak Arnavutluk’taki tüm finans işlemlerinde kullanılmaktadır.

Arnavutluk, ekonomisi gelişmeye devam eden ancak diğer ülkeler ile kıyaslandığında küçük bir ekonomiye sahiptir. Arnavutluk’un başlıca gelir kalemlerinden biri yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri döviz paralarıdır. Ülkedeki reformların gerçekleştirilmesi ve siyasi istikrarın sağlanmasından sonra ülkeye yapılan yatırımlarda da yükselme görülmüştür. Ülke dış ticarette 10 milyar dolar hacmini zorlarken, 2019 yılının verilerine göre ihracattan 2,7 milyar dolar, ithalattan ise 5,4 milyar doları olmak üzere toplamda 8,1 milyar dolarlık bir işlem gerçekleşmiştir.

Ülkedeki GSYİH’nin dörtte birini, işçiliğin %40’tan fazlasını kapsayan tarım ve hayvancılık sektörü oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık Arnavutluk ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Tarımda gelir sağlanan başlıca ürünler ise mısır, domates, sebze-meyve, buğday ve süt ürünleri olarak öne çıkmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk para
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