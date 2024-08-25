Arsa veya tarla almak isteyenler dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Yatırımlarını araç alımı ya da ev alımı dışında farklı bir alanda yapmak isteyenler arsa ve tarla alımına odaklanmaya başladı. CNN Türk'ün haberine göre, aldığınız arsa veya tarlaya ev yapmak isterseniz bazı sorunlarla karşılaşmamak için şu maddelere mutlaka dikkat ederek arsa alınmalıdır:
Tarlanız 5.000 metrekareden büyük olsa bile kadastral yolu yoksa ev inşa edemezsiniz.
5.000 metrekareden küçük bir tarla üzerine ev yapmanız yasal olarak mümkün değildir.
Yapmayı planladığınız evin alanı, tarlanın toplam büyüklüğüne eklenir. Örneğin, 150 metrekarelik bir ev için tarlanız en az 5.150 metrekare olmalıdır.
Tarım il müdürlüğü tarafından sınırları çizilmiş ova içindeki tarlalarda, 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev inşa edemezsiniz.
DSİ tarafından sulama kanalı, gölet gibi çalışmaları yapılmış arazilerde ev yapımı yasaktır.
Tarlanız sit alanında yer alıyorsa, 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev inşa edemezsiniz.
Kooperatif hobi bahçelerinde yapılan evler sizin sayılmaz, kooperatifin ortak malı olur ve herhangi bir hak iddia edemezsiniz.
Ruhsatsız konteyner, prefabrik yapı veya bungalovlar kaçak yapı olarak değerlendirilir ve yıkılabilir.
Belediye tarafından izin verilmediği halde yapılan yapılar yıkılabilir, cezai işlem uygulanabilir ve hatta hapis cezası bile alabilirsiniz.
Elektrik aboneliği olan bir yapı, yasal olduğu anlamına gelmez; kaçak yapılar yıkılabilir.
Yapı kayıt belgesi, yapının yıkılmayacağı anlamına gelmez; belgesiz her yapı yıkılabilir.
Sondaj ile su bulmak her zaman mümkün değildir ve kaçak sondaj yapmanız halinde büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.
Bazı bölgelerde elektrik ve su temini mümkün olmayabilir; bu tür vaatlere aldanmamalısınız.
Tarlanızı çevirmek, duvar örmek veya tel örgü çekmek, arazinin vasfını arsa olarak değiştirmez.
Tarla olarak satılan yerlerin bazen arsa olarak gösterildiği ilanlara dikkat edin; bu tür yanlışlıklar aldatıcı olabilir.
Köylerde veya kırsal mahallelerde, bir yerin ifrazı için parselin kadastro yoluna cepheli olması ve belirli genişlik ve derinlik koşullarını sağlaması gereklidir.
Herhangi bir arazi alım kararı vermeden önce belediye, il özel idaresi veya lisanslı harita bürolarından bilgi almanız gereklidir.