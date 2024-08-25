Arsa veya tarla almak isteyenler dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Yatırımlarını araç alımı ya da ev alımı dışında farklı bir alanda yapmak isteyenler arsa ve tarla alımına odaklanmaya başladı. CNN Türk'ün haberine göre, aldığınız arsa veya tarlaya ev yapmak isterseniz bazı sorunlarla karşılaşmamak için şu maddelere mutlaka dikkat ederek arsa alınmalıdır:

YOL OLMADAN EV YAPIMI YASAKTIR

Tarlanız 5.000 metrekareden büyük olsa bile kadastral yolu yoksa ev inşa edemezsiniz.

KÜÇÜK TARLALARA EV YAPIMI YASAKTIR

5.000 metrekareden küçük bir tarla üzerine ev yapmanız yasal olarak mümkün değildir.

EV ALANI VE TARLA BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

Yapmayı planladığınız evin alanı, tarlanın toplam büyüklüğüne eklenir. Örneğin, 150 metrekarelik bir ev için tarlanız en az 5.150 metrekare olmalıdır.

OVA İÇİNDE EV YAPIMI YASAKTIR

Tarım il müdürlüğü tarafından sınırları çizilmiş ova içindeki tarlalarda, 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev inşa edemezsiniz.

SULANABİLİR ARAZİLERDE EV YAPILAMAZ

DSİ tarafından sulama kanalı, gölet gibi çalışmaları yapılmış arazilerde ev yapımı yasaktır.

SİT ALANLARINDA EV YAPIMI YASAKTIR

Tarlanız sit alanında yer alıyorsa, 5.000 metrekareden büyük olsa bile ev inşa edemezsiniz.

KOOPERATİF HOBİ BAHÇELERİNE DİKKAT!

Kooperatif hobi bahçelerinde yapılan evler sizin sayılmaz, kooperatifin ortak malı olur ve herhangi bir hak iddia edemezsiniz.

KONTEYNER VE PREFABRİK YAPILAR KAÇAKTIR

Ruhsatsız konteyner, prefabrik yapı veya bungalovlar kaçak yapı olarak değerlendirilir ve yıkılabilir.

CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLİR

Belediye tarafından izin verilmediği halde yapılan yapılar yıkılabilir, cezai işlem uygulanabilir ve hatta hapis cezası bile alabilirsiniz.

ELEKTRİK ABONELİĞİ YIKIM GARANTİSİ DEĞİLDİR

Elektrik aboneliği olan bir yapı, yasal olduğu anlamına gelmez; kaçak yapılar yıkılabilir.

YAPI KAYIT BELGESİ GARANTİSİ GEREKLİDİR

Yapı kayıt belgesi, yapının yıkılmayacağı anlamına gelmez; belgesiz her yapı yıkılabilir.

SONDAJ RİSKLERİNE DİKKAT!

Sondaj ile su bulmak her zaman mümkün değildir ve kaçak sondaj yapmanız halinde büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.

ELEKTRİK VE SU TEMİN EDİLMELİDİR

Bazı bölgelerde elektrik ve su temini mümkün olmayabilir; bu tür vaatlere aldanmamalısınız.

ÇEVRELEME İLE ARAZİ VASFI DEĞİŞMEZ

Tarlanızı çevirmek, duvar örmek veya tel örgü çekmek, arazinin vasfını arsa olarak değiştirmez.

SATILIK İLANLARINDA YANILTICI BİLGİLERE DİKKAT

Tarla olarak satılan yerlerin bazen arsa olarak gösterildiği ilanlara dikkat edin; bu tür yanlışlıklar aldatıcı olabilir.

KADASTRO YOLUNA CEPHE ŞARTI

Köylerde veya kırsal mahallelerde, bir yerin ifrazı için parselin kadastro yoluna cepheli olması ve belirli genişlik ve derinlik koşullarını sağlaması gereklidir.

YETKİLİ KURUMLARDAN BİLGİ ALINMALI

Herhangi bir arazi alım kararı vermeden önce belediye, il özel idaresi veya lisanslı harita bürolarından bilgi almanız gereklidir.