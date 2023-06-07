Artan döviz uçak bileti fiyatını yükseltti! Avrupa'ya gidişlerde otobüs yeniden popüler oldu

Aylarca uğraşıp Avrupa ülkelerine vize almayı başaranlar özellikle de o ülkelerde çalışacaklar bugünlerde uçak bileti fiyatlarından dertli. Avrupa yolcuları çözümü otobüsle buldu.

OTOBÜSLER YENİDEN POPÜLER OLDU

60'larda seyahat edenler tren veya otobüsle yolculuk yapıyordu. Şimdilerde uçak biletlerindeki fiyat artışı nedeniyle otobüsler yeniden popüler oldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Esenler-Paris, Esenler-Almanya otobüsleri her gün onlarca yolcuyu Avrupa'ya taşıyor. Uçakla 500 euro olan tek gidiş fiyatı otobüsle 150 euro. İstanbul-Paris ise arası 29 saat sürüyor.

"EURONUN ARTMASI UÇAKLA YOLCULUKTAN KISMEN VAZGEÇİRDİ"

Bir yetkili, "1976'dan beri Paris'e otobüs kaldıran firmamız vardı. Bir ara kesilmişti. Fiyatlardan dolayı şimdi yeniden başladı. Euronun bu kadar artması insanların uçakla yolculuktan kısmen vazgeçirdi" dedi.

AKTARMA DA YAPILIYOR

Habertürk'ün haberine göre Avrupa'ya ilk kez gidenlerin yanında gurbetçilerde uluslararası otobüslerle yolculuk yapmaya başladı. Yolcular bu otobüslerle İtalya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelere aktarma yapabiliyor.

