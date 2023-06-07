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Artan döviz uçak bileti fiyatını yükseltti! Avrupa'ya gidişlerde otobüs yeniden popüler oldu

07.06.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz fiyatlarının yükselmesi sonrasında uçak biletleri arttı. Bu durum karşısında çare arayan vatandaşlar, yurt dışına çıkmak için uçak yerine otobüsleri kullanmaya başladı. Esenler'den Almanya ve Paris'e her gün onlarca yolcu Avrupa'ya taşınıyor. İstanbul-Paris arası 29 saat sürerken uçakla 500 euro olan tek gidiş fiyatı otobüsle 150 euro.

Artan döviz uçak bileti fiyatını yükseltti! Avrupa'ya gidişlerde otobüs yeniden popüler oldu

Aylarca uğraşıp Avrupa ülkelerine vize almayı başaranlar özellikle de o ülkelerde çalışacaklar bugünlerde uçak bileti fiyatlarından dertli. Avrupa yolcuları çözümü otobüsle buldu.

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OTOBÜSLER YENİDEN POPÜLER OLDU

60'larda seyahat edenler tren veya otobüsle yolculuk yapıyordu. Şimdilerde uçak biletlerindeki fiyat artışı nedeniyle otobüsler yeniden popüler oldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Esenler-Paris, Esenler-Almanya otobüsleri her gün onlarca yolcuyu Avrupa'ya taşıyor. Uçakla 500 euro olan tek gidiş fiyatı otobüsle 150 euro. İstanbul-Paris ise arası 29 saat sürüyor.

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"EURONUN ARTMASI UÇAKLA YOLCULUKTAN KISMEN VAZGEÇİRDİ"

Bir yetkili, "1976'dan beri Paris'e otobüs kaldıran firmamız vardı. Bir ara kesilmişti. Fiyatlardan dolayı şimdi yeniden başladı. Euronun bu kadar artması insanların uçakla yolculuktan kısmen vazgeçirdi" dedi.

AKTARMA DA YAPILIYOR

Habertürk'ün haberine göre Avrupa'ya ilk kez gidenlerin yanında gurbetçilerde uluslararası otobüslerle yolculuk yapmaya başladı. Yolcular bu otobüslerle İtalya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelere aktarma yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Avrupa otobüs

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