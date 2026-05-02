105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek! 6 tünel tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yol, topografik açıdan oldukça zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada yer aldığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Trafik güvenliğini artırmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nu 101 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirerek yapım çalışmalarına başladık. Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediyoruz.”

YÜZDE 49 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğünün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu Yolu’ndaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki muhtelif kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, tüm kesimlerde yoğun bir tempo ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek yolu 2030 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de kaydetti.



Söz konusu çalışmalar sayesinde keskin virajları ve eğimli kesimleri azalttıklarını ve sürüş konforu ile güvenlik seviyesini yükselttiklerini dile getiren Uraloğlu, “Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

YILLIK TOPLAM 1 MİLYAR 58 MİLYON TL TASARRUF

Taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergâhın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin’in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız.”