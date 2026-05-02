FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

105 dakikalık yol 70 dakikaya düşecek! 6 tünel tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Silifke ile Mut ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan mevcut yol, topografik açıdan oldukça zorlu ve heyelan riskinin yüksek olduğu bir coğrafyada yer aldığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Trafik güvenliğini artırmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nu 101 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirerek yapım çalışmalarına başladık. Proje kapsamında 8 tünel ve 8 viyadük inşa ediyoruz.”

YÜZDE 49 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

Bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “49,2 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yolu ve 6 tüneli tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 2. Kılıçarslan Viyadüğünün yapımına, Mut-3. Bölge Hududu Yolu’ndaki kaçış rampası imalatına ve güzergâhtaki muhtelif kesimlerde heyelan ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an yüzde 49 seviyesindedir.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, tüm kesimlerde yoğun bir tempo ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek yolu 2030 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de kaydetti.
Söz konusu çalışmalar sayesinde keskin virajları ve eğimli kesimleri azalttıklarını ve sürüş konforu ile güvenlik seviyesini yükselttiklerini dile getiren Uraloğlu, “Yolun tamamını bölünmüş yol standardına kavuşturduğumuzda, bölgenin önemli tarım ürünleri olan zeytin, kayısı ve narenciyeyi pazara daha hızlı ve daha düşük maliyetle ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.

YILLIK TOPLAM 1 MİLYAR 58 MİLYON TL TASARRUF

Taşımacılık maliyetlerini düşürerek bölgesel ticareti canlandıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Taşucu Limanı ve kıyı turizm bölgeleriyle iç kesimler arasındaki erişimi kolaylaştıracak, bölgemizi turistik açıdan daha cazip hale getireceğiz. Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek yatırım ve istihdam imkanlarını artıracağız. Güzergâhın kısalması ve yol standardının yükselmesiyle seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. 35 dakika kısalan seyahat süresiyle zamandan 800 milyon lira, akaryakıttan 258 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu ise 13 bin ton azaltacağız. Bu proje ile Mersin’in iç kesimleri ile kıyı bölgeleri arasındaki ulaşım standardını yükseltecek, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü bir katkı sunacağız.”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
tren Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.