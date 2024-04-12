Artık bu banknotları alamayacaksınız! ATM'lerde yeni dönem iddiası: Bayram sonrası başlıyor

Enflasyon ve kur seyri dolayısıyla bankalardan yeni bir önlem geliyor. Artık istenilen miktarda banknot çekilemeyecek. Bankalar ATM slotlarına 5, 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerleştirmeyi bıraktı bile.

ATM'LERDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İddiaya göre bayramdan sonra ATM'lerde köklü bir değişim yaşanacak. Söz konusu iddiaya değinenlerden biri Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu oldu.

"HER 5 YENİ BANKNOTTAN 4'Ü"

Babuşçu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemlerde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ünün 200 TL değerinde olduğunu belirtti. Bu durum ATM'lerde en sık kullanılan para çekme ve yatırma işlemleri kadar banknot miktarlarına da yansıdı.

ARTIK BU BANKNOTLAR OLMAYACAK

Bankaların aldığı öne sürülen yeni karara göre ATM'lerde artık 5, 10, 20 TL gibi banknotlar olmayacak. Babuşçu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor" diyerek yeni dönemin belirtilerine dikkat çekti.

BAYRAM SONRASI TÜM TÜRKİYE'DE

Söz konusu düzenlemenin son günlerde devreye girdiği belirtilirken bayramın sona ermesiyle tüm Türkiye'de yayılacağı öne sürüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





