Artık elektrik faturası ödemiyorlar! O köyde hayata geçti... Fazlası da gelir olacak

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün Düzce ilinde bitkisel ve hayvansal üretimden ısı yalıtımına, mikro kredilerden ormancılık mekanizasyona kadar orman köylüleri için pek çok çalışma yürütüyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk doğal kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan GES projesiyle orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerini düşüreceğini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

ELEKTRİK FATURASI YOK, TÜKETİLENDEN FAZLASI DA GELİR OLACAK

2023 yılında Düzce ilinde 1 köyde 11 aileye verilen şebekeye bağlı GES elektrik üretimi temini için 770 bin lira kredi kullandırıldığını, bu kredilerin 154 bin lirasının hibe olarak verildiğini belirten Şentürk orman köylüsünün elektrik faturası ödemekten kurtulacağını ve üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının ücreti ise aylık yine kendilerine gelir olarak yansıyacağını vurguladı.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ORKÖY kapsamında 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini belirtti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





