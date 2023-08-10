Artık sadece 1 gram altın üretebilecekleri açıklanmıştı: İslam Memiş o detaya dikkat çekti! 'Alınmaması gerekiyor...'

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın sahipleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Geçer, dolar ve altını olanların elindekini satmamasını söyledi. Öte yandan dolar son kapanışını 27.0187 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0134 liradan, satış fiyatı ise 27.0242 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN ALACAKLARA UYARI

Altın fiyatları ve Dolar-TL kuru için açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100.com'da yaptığı açıklamada altın için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile altından olan ve pırlantalı altından olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan ülkelere ithalatta da yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Rafineriler artık basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek. Bu, daha önce 0,5 gram olarak belirlenen altın miktarının yükseltilmesi anlamına geliyor."

Memiş, bu kararlar çerçevesinde altın ve mücevher ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülüğün normal ve gereklilik olduğunu belirtti. Ancak, özellikle kota uygulaması ve rafineri basım kararlarını sorunlu olarak nitelendirdi. Bu kararların özellikle altın yatırımcıları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Memiş, rafinerilerin artık 1 gram altın basabileceği kararının da işçilik maliyetini artıracağını ve içeride istismar ve fırsatçılığa yol açabileceğini vurguladı.

İslam Memiş, sonuç olarak altın yatırımcıları için bu kararların olumsuz bir etki yaratabileceğini öngördü. Aynı zamanda, elinde 0,25 gram veya 0,50 gram altın bulunan kişilere ve bu konuda alım yapmayı düşünenlere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Altın konusunda yapılan genelgelerin, internet üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunan Memiş, internetten yüksek fiyatlara altın alınmaması gerektiği vurgulanarak, üretim olmayacağına dair sürekli söylentilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.662,47 TL üzerinden yapan gram altın 1.666,46 liradan alınıyor, 1.666,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.215,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.116,00 liradan alınıyor, 11.249,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.663.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.567,00 liradan alınıyor, 5.651,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.817,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ağustos itibariyle 2.783,00 liradan alınıyor, 2.825,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Ağustos günü 11.014.17 TL alış, 11.228,38 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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