ASELSAN 157,9 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmelerine imza attı. Anlaşmalar; elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ile silah sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmelerin yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMELER FARKLI SAVUNMA SİSTEMLERİNİ KAPSIYOR

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yurt dışındaki son kullanıcılar için elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalandığı bildirildi.

ŞİRKET CİROSUNA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Açıklamada yeni iş ilişkisinin şirket faaliyetlerine etkisine de yer verildi. Buna göre, söz konusu anlaşmaların ASELSAN'ın cirosunu olumlu yönde etkileyeceği değerlendirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır