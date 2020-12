Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 2. asgari ücret toplantısı ne oldu?

Türkiye’deki çok sayıda çalışan ve işveren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak sonucu merakla bekliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından asgari ücret toplantısı ne oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. TİSK ev sahipliğindeki ikinci toplantıda asgari ücret görüşmeleri devam etti. Toplantı, pandemi nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. Toplantının ardından konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama geldi. Şimdi ise gözler 3. toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SONUCU

toplantı sonrası yazılı açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Koç, “Bizler pandemi sürecinde, işyerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması, çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızla attık. İnsan sağlığını birinci önceliğimiz yaptık. Zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma uygulamasında dahi çalışanlarımızın gelir kaybı olmaması için işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik. Bu yolla, kısa çalışma ödeneklerine ilave ödemeler yapılmasını ve çalışanlarımızın ücretleri kadar geliri alabilmelerini sağladık. Çalışma hayatının tarafları olarak, salgın döneminde, herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da iş birliği ve diyaloga dayalı tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Belirleme çalışmaları yapılırken pandemi sürecinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Koç, "Her yıl Aralık ayıyla beraber kurulan asgari ücret masası, bu yıl ne yazık ki salgının getirdiği olağanüstü şartların gölgesinde kuruldu. Bu nedenle, asgari ücretin dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor. Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde bulunuyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki, tüm projelerimizde temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız çerçevesinde, bizim için çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz” değerlendirmesinde bulundu.