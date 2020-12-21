Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammıyla Kısa Çalışma Ödeneği de artacak mı? 2021 kısa çalışma ücreti ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. 2021 Ocak ayında tarihinde asgari ücret zammının ne kadar olacağı açıklanacak. Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin aldığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ise asgari ücretle birlikte artması bekleniyor. Peki 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı? Asgari ücret tahminleri ve 2021 Kısa Çalışma Ödeneği hesaplama detayları haberimizde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.