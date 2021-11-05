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Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

05.11.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022'den evvel belirlenecek olan 2022 asgari ücret zammı için görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı belirtildi. İşte merak edilenler...

Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Her yıl asgari ücrete belirli oranda zam yapılıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan vatandaşların maaşına yapılacak zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıların ardından belli oluyor. Asgari ücret 2022 zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. İşte merak edilenler...

2022'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara geçen sene 5 Aralık'ta başlamıştı. Çalışmaların sonucunda asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. 2022'de ise asgari ücretin ne kadar olacağı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." açıklamalarında bulundu.

"ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN TEK BEN DEĞİLİM"

Asgari ücret konusunda açıklama yapan Bakan Bilgin, “Asgari ücreti belirleyen tek ben değilim. İşverenlerle, işçi sendikaları çalışma grubumuzla oturarak bunu dikkate alacağız. Müzakerelerin konusu olduğunun altını çizerim.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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