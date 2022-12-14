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ASGARİ ÜCRET 2023 BUGÜN belli olacak mı? Asgari ücrete yüzde 30, 40, 45, 50 ZAM gelirse NE KADAR olur? İşte Asgari ücret zam oranı hesabı!

14.12.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü kulağı bugünkü asgari ücret toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplanıyor. Peki, asgari ücret 2023 bugün belli olacak mı? Asgari ücrete yüzde 30, 40, 45, 50 ZAM gelirse NE KADAR olur? İşte Asgari ücret zam oranı hesabı...

ASGARİ ÜCRET 2023 BUGÜN belli olacak mı? Asgari ücrete yüzde 30, 40, 45, 50 ZAM gelirse NE KADAR olur? İşte Asgari ücret zam oranı hesabı!

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme sürecinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2023 BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Ancak asgari ücret bugün belli olmayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. ve 4. toplantılarının ardından asgari ücretin belli olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE RAKAM NE OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtmişti.

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa yeni asgari ücret 6 bin 600 TL,

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 150 TL,

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 700 TL,

Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 975 TL,

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa yeni asgari ücret 8 bin 250 TL olacak.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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