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Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu? 9 bin TL açıklaması

20.12.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücrete yeni yıl zammı yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık tarihinde, ikinci toplantısını ise 14 Aralık tarihinde yaptı. Üçüncü toplantı ise bugün gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen toplantıların ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, yeni asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu, belli oldu mu? 9 bin TL açıklaması

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım heyecanı başladı. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. rgün Atalay, '20 gündür TÜRK-iş’in teklifi 7 785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.'ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ergün Atalay, '20 gündür TÜRK-iş’in teklifi 7 785 biz hiçbir yerde bizim bir teklifimizi olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e söyledim, komisyona söyledim. TÜRK- İş’in resmi teklifi 9 bin TL arkadaşlar verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız.'ifadelerini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta saat 14.00'te başladı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlık edeceği açıklanmıştı.

asgari-ücret-ne-zaman-açıklanacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyordu.
Asgari ücret zammı için işçi tarafı sürecin başından bu yana net bir tavır sergiliyordu. TÜRK-İŞ, 7,785 TL’nin altı için ‘masada yokuz’ demişti. İşveren tarafı ise daha temkinli yaklaşmıştı. Bugünkü toplantı sonunda 2023 yılı için yeni asgari ücret rakamında uzlaşmaya varılmadı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl toplantının ardından net rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.


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