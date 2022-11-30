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Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

30.11.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan nefesini tuttu; “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorunun yanıtının netleşmesini bekliyor. 2023 asgari ücretle ilgili 8 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar farklı rakamlar gündeme geliyor. Asgari ücretin ne zaman belli olacağı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

Asgari ücret 2023 ile ilgili son dakika gelişmeleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete dair son açıklamalar da merak ediliyor. Asgari ücret 2023 ne zaman belli olacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek. Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret1

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Bakan Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Asgari ücret3

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı Zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

Asgari ücret4

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Tüm Türkiye, 2023 asgari ücretin netleşeceği güne kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği zamma ilişkin çok sayıda rakam telaffuz edilirken vatandaşlar, yapılan tahminleri de dikkatle takip ediliyor.

Uzun süredir yeni asgari ücrete dair 8 bin TL'den 10 bin TL'ye kadar pek çok rakam telaffuz edilirken özellikle son dönemde bir rakamın üstünde sıkça duruluyor. Asgari ücret ile ilgili son dönemde sıklıkla konuşulan 8 bin 250 TL rakamını işaret açıkklamalar gelmeye devam ediyor.

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