FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar? Yeni asgari ücret kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar? Yeni asgari ücret kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

22.12.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 rakamı açıklanıyor. Milyonlarca çalışanın büyük bir heyecanla beklediği bu rakam bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki, ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar? Yeni asgari ücret kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar? Yeni asgari ücret kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücret rakamını bugün ilan edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı kamuoyuna duyurulmuş olacak. Peki, ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL, yüzde kaç zam yapıldı? İşte 2023 yılı asgari ücrete dair tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET4

ASGARİ ÜCRET 2023 NET BRÜT NE KADAR?

2023 asgari ücret rakamı birazdan açıklanacak. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12.00 civarında açıklayacak. Asgari ücret 2023 rakamı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET1

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesin beklediği asgari ücret belli olduHerkesin beklediği asgari ücret belli oldu
MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandıMTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı
O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadıO kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kaç para oldu

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

ASGARİ ÜCRET 2023 belli oluyor! Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı rakamda...

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret için rakam ve zam oranı verdi! Cumhur İttifakı'ndan yeni açıklama

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Asgari ücret artmadan her şeye zam geldi! Ürünlere yılbaşı zammı geldi, son fiyatlara inanamayacaksınız…

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Depoları doldurun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Cehenneme gidip geldi! ''En kötü düşmanım için bile orayı dilemem'

Cehenneme gidip geldi! ''En kötü düşmanım için bile orayı dilemem'

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.