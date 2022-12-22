ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar? Yeni asgari ücret kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücret rakamını bugün ilan edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamı kamuoyuna duyurulmuş olacak. Peki, ASGARİ ÜCRET 2023 net brüt ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL, yüzde kaç zam yapıldı? İşte 2023 yılı asgari ücrete dair tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET 2023 NET BRÜT NE KADAR?

2023 asgari ücret rakamı birazdan açıklanacak. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 12.00 civarında açıklayacak. Asgari ücret 2023 rakamı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

