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ASGARİ ÜCRET 2023 yarın belli olur mu? ASGARİ ÜCRET 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek!

19.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3. toplantıya yönelik yaptığı açıklama sonrası merak edildi. Bakan Bilgin, 7 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkileyecek olan ücrete ilişkin yaptığı açıklamada salı günü uzlaşmanın sağlanacağına inandığını belirtmişti. Peki asgari ücret 2023 yarın belli olur mu? Bakan Bilgin'in açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı...

ASGARİ ÜCRET 2023 yarın belli olur mu? ASGARİ ÜCRET 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyecek!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3. toplantıyı işaret etmesi sonrası merak konusu oldu. 7 milyon vatandaşı doğrudan birçok kalemi ise dolaylı olarak etkileyecek zam belli oluyor. Peki, asgari ücret 2023 yarın belli olur mu? İşte, asgari ücret 3. toplantısı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2023 YARIN BELLİ OLUR MU?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

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