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Asgari ücret 2023 zammı için mesai başlıyor! Herkesin gözü bu toplantıda: 8.000 TL mi, 13 bin TL mi? İşte yeni asgari ücret için olası senaryolar…

07.12.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmezken milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mesaisi başlıyor. İlk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren kesimi ise refah payı ile beraber yeni asgari ücret için 8 bin - 8 bin 500 TL önerisini sunacak. Asgari ücretin memur ve emeklilerde olduğu gibi yılda iki kez zamlanması da gündemde.

Asgari ücret 2023 zammı için mesai başlıyor! Herkesin gözü bu toplantıda: 8.000 TL mi, 13 bin TL mi? İşte yeni asgari ücret için olası senaryolar…

Milyonlarca kişinin gelirini belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Toplantının teknik müzakere toplantısı olduğu öğrenilirken, basına kapalı olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.
Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. Toplantıda işçi ve işveren tarafının talepleri gündemde olacak.

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TARAFLARIN ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEPLERİ NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den canlı yayında çok kritik mesajlar geldi. Erdoğan hükümet-işçi-işveren mutabakatına işaret ederken, Bakan Bilgin ise, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izliyoruz" mesajını verdi.

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İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması beklenirken, toplantıdan saatler önce TÜRK-İŞ, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.

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TÜRK-İŞ YOL HARİTASI İÇİN BAŞKANLAR KURULU'NU TOPLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL’nin asgari ücret zammında ‘kırmızı çizgi’leri olduğunu aktan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, komisyondan sadece birkaç saat önce toplanacak. Toplantıda asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak. Konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yıllık enflasyona göre mi belirleneceği yoksa temmuz ayında uygulanan zam oranının mı baz alınacağı belirsizliğini korurken masadaki rakamlar da merak ediliyor. Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin -8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var. Ancak asgari ücretin memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi yılda iki kez belirlenmesi de söz konusu.

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YÜZDE 30 ZAM

  • Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
    YÜZDE 40 ZAM
  • Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
    YÜZDE 50 ZAM
  • Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

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ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu. Yeni asgari ücretin, geçen yıl olduğu gibi ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor.


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asgari ücret

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