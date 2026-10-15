Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi?

İstanbul'da yaşanan sel, araç sürücülerin aklına pek çok soru getirdi. Bunlardan bir tanesi de elektrikli araçların yağmurlu hava ya da sel durumlarında güvenli olup olmadığı oldu. Peki, yağmurlu havada elektrikli araçlar güvenli mi? Çarpılma riski var mı? İşte detaylar...

Nefes'in haberine göre; elektrikli otomobiller, yağmur ve normal yol koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Batarya paketleri, yüksek gerilim kabloları ve elektrikli bileşenler özel yalıtım sistemleriyle korunduğu için aracın ıslanmasının, tek başına elektrik çarpması yaşanacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Bunun yanı sıra aracın güvenliğinin; üretici standartlarına, bakım durumuna ve karşılaşılan suyun seviyesine göre değişebildiği vurgulandı.

YAĞMURDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ETMEK TEHLİKELİ Mİ?

Elektrikli otomobillerin yağmurlu havalarda şarj edilmesinin, uygun ekipman kullanıldığında genel olarak güvenli kabul edildiği belirtilirken araçlar ve şarj ünitelerinin, normal dış ortam koşullarına dayanacak şekilde üretildiği kaydedildi. Ancak bu durumun her kablo ve prizle güvenli şarj yapılabileceği anlamına gelmediği vurgulandı.

Sürücülerin şarj soketinde, kabloda ya da bağlantı noktasında hasar bulunmadığından emin olmasının gerektiğine dikkat çekilirken üreticinin belirttiği kullanım koşullarına uyulmasının ve uygun koruma sistemlerine sahip şarj istasyonlarının tercih edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Hasarlı kabloların kullanılmaması, suya batmış priz ve bağlantılara dokunulmaması gerektiği aktarıldı. Özellikle su baskını yaşanan alanlarda şarj işleminden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

SU BİRİKİNTİSİ ELEKTRİKLİ ARACA ZARAR VERİR Mİ?

Normal yağmurla sel suyunun aynı riskleri taşımadığı vurgulanırken derin su birikintilerinin, aracın elektrik sistemlerinin yanı sıra motor, batarya ve diğer mekanik parçalarına da zarar verebildiği belirtildi.

Dolayısıyla sürücülerin su seviyesini bilmedikleri yollara girmemesi gerektiği, aracın sel sularına maruz kalması halinde tekrar çalıştırılmaması ve yetkili servisten yardım alınması gerektiği aktarıldı. Bataryada hasar şüphesi bulunması halinde aracın güvenli bir alana alınması ve uzman kontrolünün sağlanması gerektiği de vurgulandı.

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanların genel güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda elektrikli araç sahiplerinin şarj ekipmanlarını düzenli kontrol etmesinin, üretici talimatlarına uymasının ve sel uyarılarını dikkat almasının gerektiği belirtildi.

Elektrikli araçların yağmurda kendiliğinden elektrik çarpması tehlikesi oluşturmadığı aktarılırken buna karşın hasarlı elektrik donanımının, uygunsuz şarj bağlantılarının ve su baskınlarının risk yaratabileceği işaret edildi. Sürücülerin, güvenli kullanım için aracın teknik durumuna dikkat etmeleri ve suyla ilgili tehlikeleri hafife almamaları gerektiğine vurgu yapıldı.