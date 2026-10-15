FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi?

Türkiye'de son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş araç sürücülerini alternatiflere yöneltirken elektrikli araçlar da yakıt giderini azaltmak isteyenlerin tercihleri arasında yer almıştı. Son olarak İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış, akıllara elektrikli araçların yağmurda güvenli olup olmadığı ve elektrik çarpması riski taşıyıp taşımadığı sorusunu getirdi.

Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi?
Hande Dağ

İstanbul'da yaşanan sel, araç sürücülerin aklına pek çok soru getirdi. Bunlardan bir tanesi de elektrikli araçların yağmurlu hava ya da sel durumlarında güvenli olup olmadığı oldu. Peki, yağmurlu havada elektrikli araçlar güvenli mi? Çarpılma riski var mı? İşte detaylar...

Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi? 1

Nefes'in haberine göre; elektrikli otomobiller, yağmur ve normal yol koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Batarya paketleri, yüksek gerilim kabloları ve elektrikli bileşenler özel yalıtım sistemleriyle korunduğu için aracın ıslanmasının, tek başına elektrik çarpması yaşanacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Bunun yanı sıra aracın güvenliğinin; üretici standartlarına, bakım durumuna ve karşılaşılan suyun seviyesine göre değişebildiği vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

YAĞMURDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ETMEK TEHLİKELİ Mİ?

Elektrikli otomobillerin yağmurlu havalarda şarj edilmesinin, uygun ekipman kullanıldığında genel olarak güvenli kabul edildiği belirtilirken araçlar ve şarj ünitelerinin, normal dış ortam koşullarına dayanacak şekilde üretildiği kaydedildi. Ancak bu durumun her kablo ve prizle güvenli şarj yapılabileceği anlamına gelmediği vurgulandı.

Sürücülerin şarj soketinde, kabloda ya da bağlantı noktasında hasar bulunmadığından emin olmasının gerektiğine dikkat çekilirken üreticinin belirttiği kullanım koşullarına uyulmasının ve uygun koruma sistemlerine sahip şarj istasyonlarının tercih edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Hasarlı kabloların kullanılmaması, suya batmış priz ve bağlantılara dokunulmaması gerektiği aktarıldı. Özellikle su baskını yaşanan alanlarda şarj işleminden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi? 2

SU BİRİKİNTİSİ ELEKTRİKLİ ARACA ZARAR VERİR Mİ?

Normal yağmurla sel suyunun aynı riskleri taşımadığı vurgulanırken derin su birikintilerinin, aracın elektrik sistemlerinin yanı sıra motor, batarya ve diğer mekanik parçalarına da zarar verebildiği belirtildi.

Dolayısıyla sürücülerin su seviyesini bilmedikleri yollara girmemesi gerektiği, aracın sel sularına maruz kalması halinde tekrar çalıştırılmaması ve yetkili servisten yardım alınması gerektiği aktarıldı. Bataryada hasar şüphesi bulunması halinde aracın güvenli bir alana alınması ve uzman kontrolünün sağlanması gerektiği de vurgulandı.

Sel sonrası akla gelen soru: Elektrikli araç yağmurda güvenli mi? 3

SÜRÜCÜLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanların genel güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda elektrikli araç sahiplerinin şarj ekipmanlarını düzenli kontrol etmesinin, üretici talimatlarına uymasının ve sel uyarılarını dikkat almasının gerektiği belirtildi.

Elektrikli araçların yağmurda kendiliğinden elektrik çarpması tehlikesi oluşturmadığı aktarılırken buna karşın hasarlı elektrik donanımının, uygunsuz şarj bağlantılarının ve su baskınlarının risk yaratabileceği işaret edildi. Sürücülerin, güvenli kullanım için aracın teknik durumuna dikkat etmeleri ve suyla ilgili tehlikeleri hafife almamaları gerektiğine vurgu yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes onu konuşuyor: 'Fiyat uygunken stoklayın! 40 gün daha...'Herkes onu konuşuyor: 'Fiyat uygunken stoklayın! 40 gün daha...'
Fed korkusu Asya'yı vurdu! Endekslerde sert düşüşFed korkusu Asya'yı vurdu! Endekslerde sert düşüş

Anahtar Kelimeler:
sel yağmur elektrikli araç elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.