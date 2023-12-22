ASGARİ ÜCRET 2024: Asgari ücrette son durum ne oldu? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman olacak? İşte son durum!

Asgari ücret 2024 son durum ile ilgili aramalr hız kazandı. Asgari ücret 3. toplantısı tarihi merak ediliyor. İlk Toplantı 11 Aralık tarihinde yapılmıştı. 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ikinci toplantı sonrası Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından açıklamada bulunuldu. Gencinden yaşlısına her kesimden vatandaş 2024 yılında tek zammın yapılacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. İşte asgari ücret ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi.

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre senaryoları ise şöyle:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15.392 TL, yüzde 40’lık zamda 15.962 TL, yüzde 45’lik zamda 16.532 TL, Yüzde 50’lik zamda 17.103 TL, yüzde 55’lik zamda ise 17.673 TL.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının günü ve saati henüz açıklık kazanmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.









