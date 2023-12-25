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Asgari ücret 2024 rakamı ne zaman belli olur? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Gözler bu tarihte

25.12.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret 2024 rakamı merak ediliyor. 7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet bir kez daha bir araya gelecek. Bu kapsamda asgari ücret 3. toplantısının ne zaman yapılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, asgari ücret 2024 rakamı ne zaman belli olur? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Asgari ücret 2024 rakamı ne zaman belli olur? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Gözler bu tarihte

Yeni asgari ücretin ne olacağı tüm çalışanların gündeminde. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3. toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 3.toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelmesi bekleniyor. Peki, Asgari ücret 2024 rakamı ne zaman belli olur? Asgari ücret nasıl belirleniyor? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 RAKAMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından açıklanması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağını ifade etti.

Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine’nin ise 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Burada bazı senaryolar var. Buna göre asgari ücret 2024 rakamının yüzde 40 artış ile 15.962 TL’ye işverene maliyetinin ise 22.066 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 45 artış ile 16.533 TL ve işverene maliyeti 22.854 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL ve işverene maliyetinin 23.642 TL olması ihtimalleri söz konusu.

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