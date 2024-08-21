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Asgari ücret 2025 zammı için masadaki rakam! %15-20 iddiası moral bozmuştu ama... Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.08.2024 10:05
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Asgari ücret 2025 zammı için rakamlar konuşulmaya başlandı. Özel sektörde çalışan milyonları da ilgilendiren zam oranı için yüzde 15-20 iddiası ortaya atılmış, moraller ise şimdiden bozulmuştu. Gelen son kulis bilgilerine göre ise '2025 asgari ücret zammı' için konuşulan zam oranı iddiaların tam iki katı. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak zammı kaç TL olacak? Temmuz 2025'te ara zam olacak mı? İşte yanıtları...

Asgari ücret zammı için şimdiden kulisler hareketlendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ara zam alamayan milyonlarca çalışan, 2025 asgari ücret artışının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Sadece asgari ücretliyi değil özel sektörde çalışan milyonları da ilgilendiren Ocak 2025 zammı için beklentiler artarken, hükümetten ise kırmızı ışık geldiği iddia edilmişti. Herkes "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak zammı kaç TL olacak?" sorularına yanıt ararken, kulislerde konuşulan yeni zam oranı ise çalışanlara biraz da olsa nefes aldırabilecek cinsten.

EYLÜL GELDİ, MASRAFLAR ARTTI

Ocak 2024'te 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücretin ardından 8 ay gibi bir süre geçerken; artan enflasyon, hayata pahalılığı, kira ve gıda fiyatlarındaki artışla birlikte maaşları eriyen milyonlarca çalışan, eylül ayının gelmesiyle birlikte şimdi de çocuklarının okul masraflarını düşünüyor.

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Özellikle büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, gözler şimdiden Ocak 2025'te yapılacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı kamuoyunda yavaş yavaş konuşulmaya başlanırken, ortaya atılan rakamlar ise beklentilerin altında kalmıştı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 15-20 ZAM İDDİASI MORAL BOZMUŞTU AMA...

Asgari ücret zammı için şimdiden çalışmalarına başlayan hükümetin yüzde 15 - yüzde 20 zam seçeneği üzerinde durduğu iddia edilmişti. Söz konusu zam oranı ise şimdiden çalışanların moralini bozmuştu.

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Gelen son kulis bilgilerine göre ise bu oran değişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38'in üzerinde durulmaya başlandığı belirtilirken, bu zam oranının daha gerçekçi olduğu ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret zammı için yüzde 40 oranın masada olduğunu belirtiyor.

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"2025'TE DE ARA ZAM YOK!" İDDİASI

Uzmanlar, söz konusu asgari ücret zammı sonrası yine ara zam beklemediklerini belirtirken; Ocak 2025'te belirlenecek olan asgari ücretin 1 yıl boyunca geçerli olacağını söylüyor.

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