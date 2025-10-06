Asgari ücret 2026: Milyonlarca çalışan yeni yılda ne bekliyor?

Asgari Ücret Zammı İçin Tahminler Havada Uçuşuyor: Uzmanlar ve İşçi Sendikaları Farklı Senaryolar Çiziyor

2026 yılına yaklaşırken Türkiye'deki milyonlarca çalışan ve işveren için en önemli gündem maddesi, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı. Mevcut asgari ücretin 22.104 TL olduğu düşünüldüğünde, yapılacak olası zam oranları doğrudan milyonların geçimini etkileyecek. Bu nedenle, asgari ücret zammı konusunda çeşitli tahminler ve beklentiler ortaya atılıyor.

SGK Uzmanı Murat Bal, asgari ücrete yapılacak artışla ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Enflasyon oranlarının belirleyici olacağını vurgulayan Bal, hükümetin ekonomik politikalarının da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtti. Uzmanlar, 2025 yılı enflasyon hedeflerini ve ekonomik büyüme beklentilerini dikkate alarak çeşitli zam oranları üzerinde duruyor.

Diğer yandan, işçi sendikaları da asgari ücret konusunda aktif bir rol üstleniyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayınlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”, işçi ve emekçilerin yaşadığı ücret kayıplarının boyutunu gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2025'in ilk dokuz ayında yaklaşık 17 milyon sigortalı işçinin toplam ücret kaybı 1 trilyon 328 milyar TL'yi aşmış durumda. Bu durum, işçi sendikalarının asgari ücret pazarlıklarında daha yüksek bir zam talep etmelerine neden oluyor.

Metal sektöründe çalışan işçilerin yaşadığı kayıplar da dikkat çekici. Rapora göre, metal sektöründe ortalama ücret 9 ayda 280 bin TL kaybetti. Yüksek enflasyon ve vergi yükü, işçilerin alım gücünü önemli ölçüde azaltırken, geçim sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

Asgari ücretin belirlenme süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli toplantılara sahne olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, milyonların merakla beklediği kararın alınmasında kritik bir rol oynayacak. Toplantıların ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlerde sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı, ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve işçi sendikalarının talepleri doğrultusunda şekillenecek. Hükümetin ve işverenlerin alacağı kararlar, milyonlarca çalışanın ve ailenin geçimini doğrudan etkileyeceği için büyük bir önem taşıyor. Tarafların ortak bir zeminde buluşarak, hem işçilerin alım gücünü koruyacak hem de işverenlerin rekabet gücünü destekleyecek bir asgari ücret belirlemesi bekleniyor.