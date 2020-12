Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 2. toplantı sonucu ne oldu? 2021 asgari ücret tahminleri neler? 2. asgari ücret toplantısı ne oldu?

Belirleme çalışmaları yapılırken pandemi sürecinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Koç, "Her yıl Aralık ayıyla beraber kurulan asgari ücret masası, bu yıl ne yazık ki salgının getirdiği olağanüstü şartların gölgesinde kuruldu. Bu nedenle, asgari ücretin dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor. Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde bulunuyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki, tüm projelerimizde temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız çerçevesinde, bizim için çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sürecin altını çizerek sebepleri ve sonuçları sıralayan Genel Sekreter Koç şu açıklamaları yaptı: "Covid-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması büyük önem taşıyor. Son yıllarda özellikle Doğu Avrupa kaynaklı işgücü maliyetlerinde ciddi rekabet ile karşı karşıyayız. 1,3 milyon genç işsizimiz var ve üzülerek belirtmeliyiz ki her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsiz. Asgari ücret artışlarıyla paralel artışını sürdüren kayıt dışılık bugün yüzde 33 seviyelerinde seyrediyor.”