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Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi! 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olacak, sisteme girmek için o şarta dikkat

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.03.2025 09:34
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Türkiye nüfusu son dönemde giderek yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre son dönemde 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024’te 9,1 milyon kişiyi aştı. Yaşlı nüfusunun artması ile ‘Uzun Süreli Bakım Sigortası’ sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar da başladı. Buna göre, yaşlılık dönemindeki bakım giderleri bu sigortadan karşılanacak. İşte ayrıntılar...

Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi! 7'den 70'e herkesin ihtiyacı olacak, sisteme girmek için o şarta dikkat

Doğum oranlarının yavaşlaması ve nüfusun yaşlanması ile gelecek yıllarda bakım ihtiyaçları bir sorun haline gelebilir. Bundan dolayı, bir süredir gündemde olan 'Uzun Süreli Bakım Sigortası'nın hayata geçirilmesi bekleniyor.

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BES FORMÜLÜ UYGULANACAK

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı öncülüğünde ve ilgili bakanlıkların işbirliği ile çalışmalar hızlandı. Uygulanacak olan yeni sistemde ise BES için uygulanan formülün uygulanması bekleniyor.

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Buna göre, bakım sigortasını kendiniz için yaptırabilirken aynı zamanda anne-baba gibi aile üyelerine de yaptırılabilecek. Uygulanacak olan sistemin içine dahil olabilmek için ise ekstra prim ödenecek ve devlet kurulacak sisteme katkı sağlayacak.

NAKİT

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Yaşlılık döneminizde ister evde isterseniz bakımevinde oluşacak bakım sigortasında karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, konu ile ilgili merak edilenleri TBMM'de milletvekilerine yanıtladı. Madak, çalışmalarda sona gelindiğini vurguladı.

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"BAKIM SİGORTASINI HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Yardımcısı Madak, çalışmaların belli bir olgunluğa geldiğini vurgulayarak şu cümleleri kurdu:
"Konu hem 12. Kalkınma Planı’nda hem de Yaşlanma Vizyon Belgemizde yer alıyor. Bakanlık olarak ilgili çalıştaylarımızı yaptık. Artık bakıma olan ihtiyaç arttı ve bizim de bir an önce bakım sigortasını hayata geçirmemiz gerekiyor"
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık BES emekli
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