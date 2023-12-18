ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN? 2024 zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum!

Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret bilindiği üzere 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34'lük zamla net 11.402 TL'ye yükseldi. TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen ilk toplantının ardından 2024 asgari ücret zammı ikinci toplantısı bugün 18 Aralık 2023 saat 13.30'da yapıldı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret 3. toplantısına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, geçen sene asgari ücret ne zaman açıklandı? 2024 asgari ücret ne zaman ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından birşey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre senaryoları ise şöyle:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15.392 TL, yüzde 40’lık zamda 15.962 TL, yüzde 45’lik zamda 16.532 TL, Yüzde 50’lik zamda 17.103 TL, yüzde 55’lik zamda ise 17.673 TL.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 TL olması ihtimalleri konuşuluyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HANGİ TARİHTE?

Asgari ücret 31 Aralık tarihinden önce açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni asgari ücret tutarının belli olması ile beraber birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

İşte asgari ücret zamı ile değişecek kalemler:

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM!

Asgari ücret zammı ocak ayı itibarıyla geçrli olacak ve bir zam yapılacak. 2024 Ocak zammı sonrası asgari ücret için Temmuz ayında yeniden görüşmeler yapılması beklenmiyor.

İŞVEREN DESTEĞİ OLACAK MI?

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusuna yaptığı açıklamada "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret Ocak ayında yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselmişti. Temmuz zammı ile yüzde 34 artışla net 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret 2024 Ocak zammı ile yeniden artış gösterecek. Staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği ve 65 yaş aylığı gibi diğer kalemlere de yön verecek olan asgari ücrete 2024 yılı için tek zam yapılması planlanıyor





