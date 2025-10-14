'Asgari ücret 30 bin TL üzerine çıkabilir' Merak edilen rakamı 'Böyle bir şey olursa...' diyerek açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2026 asgari ücret rakamı ile ilgili tahminler ve hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. Asgari ücretlinin ve asgari ücrete yakın maaş alan milyonların muhtemel rakamlar ve tahminlere kilitlendi. Asgari ücret ile ilgili farklı oranlar üzerinden zam senaryoları da hesaplanıyor. İşte ihtimaller, beklentiler ve değerlendirmeler...

"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA 30 BİN VE ÜZERİNE ÇIKACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

A Para canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin hesabı olmaz ama bugüne kadar yani geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman asgari ücretin hep enflasyona endeksli olduğunu gördük asgari ücret artışlarının. Dolayısıyla bu yıl da yıl sonunda işte yüzde 28.5'lik bir enflasyon bekliyor OVP. 28 olur, 29 olur ama 30 ve altında olacağı kesin. Dolayısıyla buradan yaptığımız bir hesaplamaya göre 28 bin 500 lira civarında bir net asgari ücret çıkmıştı eğer 28,5 gerçekleşir ve bu uygulanırsa. Ama bir daha bakıyoruz geçmiş yıllara; hep enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış işte geçtiğimiz yüzde 30 yapıldı gibi. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olursa da net asgari ücretin 30 bin ve üzerine çıkacağını söyleyebiliriz.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI

Tabii aralık ayının başında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Dolayısıyla onlar toplandıkları tarihte enflasyon belli olmuş olmuyor, onlar da bizim gibi bu öngörülerle hareket ediyorlar. Sadece enflasyon değil, işte üniversitelerden, TÜİK'ten, diğer devletin kurumlarından veriler geliyor, işte geçim endeksine bakılıyor, dört kişilik bir ailenin mutfak masrafına ya da geçim miktarına bakılıyor, bir yandan da işverene maliyet önemli, burada istihdamın korunması önemli, iki taraflı bir terazi burada. Dolayısıyla işveren ve işçi karşılıklı oturuyor, bir pazarlık masası kuruluyor, orada bütün bu veriler değerlendirilerek bir rakama ulaşılıyor.

"İŞVERENİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMA VAKTİ GELİYOR"

Ama dediğim gibi bugüne kadar olanlara baktığın zaman hep enflasyon baz alınmış. Dolayısıyla bu da doğru bir şey. Netice itibarıyla siz ocak aldığınız maaşı aralıkta da alıyorsunuz. Bu süre zarfında enflasyon gerçekleşiyor mu evet gerçekleşiyor. Enflasyon sizin ücretinizi eritiyor mu evet eritiyor. Peki, bu süre zarfında işverenlerin ürettiği ürün ve hizmetlere zam oluyor mu evet oluyor. Ne kadar oluyor? Onlar kendilerini enflasyon karşısında koruyorlar. Yani ürün ve hizmetlere zam yapıyorlar işte enflasyon hızında fiyatlar artıyor. Ama işçi maliyetleri aynı kalıyor. Dolayısıyla şimdi her aralık ayında da işverenin elini taşın altına koyma vakti geliyor. Yani siz kendinizi enflasyona karşı korumuşsunuz, şimdi de o ürün ve hizmetleri ürettirdiğiniz çalışanlarınızı enflasyona karşı koruma zamanı. Dolayısıyla ben böyle bakıyorum asgari ücret artışına.

"ASLINDA BİR GÖSTERGE RAKAMI"

Netice itibarıyla asgari ücret bir işçinin alabileceği en düşük ücreti gösterse de aslında bir gösterge rakamı. Yani bunu ver diye bir rakam ortaya çıkmıyor, bundan daha az veremezsin diye bir rakam ortaya çıkıyor. Ki geçtiğimiz yıllarda, büyük bir devrim bana sorarsan, asgari ücretten vergi de kaldırıldı. Hatta şimdi bütün ücretlerde asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Dolayısıyla devlet taşın altına elini koymuş durumda, şimdi işverenlerin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Hem istihdamı koruyalım, hem şirketlerimizi koruyalım hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyalım. Aralık ayı o yüzden önemli.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI, MEMUR VE EMEKLİ AÇISINDAN DA REFAH PAYININ GÖSTERGESİ OLABİLİR"

Tabii ondan sonra ocak ayında memurlara ve emeklilere yapılacak artışlar da söz konusu olacak. Orada enflasyona bakıyoruz. Ama aralık ayında enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı, memurlar ve emekliler açısından da bir refah payının göstergesi olabilir, bir referans olabilir diye düşünüyorum"