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Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşte belirlenen yeni asgari ücret tutarı ile değişen rakamlar: Kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı...

01.07.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Konuya ilişkin gelişmeler milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyordu. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ifade ederek net tutarın 5 bin 500 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Asgari ücrete gelen ara zam ile çok sayıda kalemde de artış yaşanacak. İşte kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ile ilgili merak edilenler...

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşte belirlenen yeni asgari ücret tutarı ile değişen rakamlar: Kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret tutarını duyurdu. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanan merakla beklediği zam oranının yüzde 30 artırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin net olarak 5 bin 500 liraya yükseldiğini belirtti.

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ASGARİ ÜCRETE ARALIK AYINDA BİR ZAM DAHA GELECEK

Asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aaralık'ta asgari ücrete bir zam daha yapılacağını vurguladı. Erdoğan son olarak tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisinden muaf olduğunu belirtti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BAZI KALEMLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Yeni asgari ücret ile bazı kalemlerde değişiklikler oldu.

Cumhurbaşksanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni asgari ücret tutarı ile işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri değişti.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

İŞSİZLİK MAAŞI EN DÜŞÜK 2 BİN 561 LİRA OLACAK

Bilindiği üzere işsizlik maaşı çalışanın ortalama ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar ödeniyor. Ödenen en çok işsizlik ödeneği de aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçmiyor. Yeni asgari ücret ile birlikte tutarda da değişiklik oldu. Böylelikle işsizlik maaşı en az 2 bin 561 TL, en çok da 5 bin 123 TL olarak ödenecek.

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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI TUTARI ARTTI

Asgari ücret zammıyla doğum ve askerlik borçlanması tutarı da artmış oldu. En düşük günlük prim 68.9 TL, en fazla prim ise 520 TL'ye yükseldi.

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GSS PRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Asgari ücret ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de arttı.

Bilindiği üzere; geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan vatandaşların primleri devlet karşılıyor. Geliri bu tutardan fazla olan kişiler ise primlerini kendileri ödüyor. SGK, bu sene Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 TL olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 TL'ye yükseldi.

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65 YAŞ AYLIĞI BİN 684 TL OLDU

Bin 296 TL olarak belirlenen 65 yaş aylığı yeni asgari ücretle birlikte bin 684 TL oldu.

Asgari ücret ara zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi en az 2 bin 81 lira iken en çok 15 bin 611 lira oldu.

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KIDEM TAZMİNATININ TAVANI YÜKSELİYOR

Asgari ücretin brütü 5 bin 4 TL, neti ise 4 bin 253 TL'ydi. Asgari ücretli bir çalışan 1 yıllık çalışmasının karşılığında 5 bin 4 TL kıdem tazminatı hak ediyordu. Yeni asgari ücretle birlikte bu tutar 6 bin 741 TL'ye çıkmış oldu.

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STAJYER MAAŞLARINDA ARTIŞ!

Bilindiği üzere lise ve üniversite stajı yapan kişiler net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 5 bin 500 TL olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti bin 650 TL oldu.

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asgari ücret kıdem tazminatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş aylığı engelli maaşı gss primi staj ücreti
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