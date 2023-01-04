Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü! İşçiler asgari ücret oyununa böyle isyan etti

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri asgari ücret... Yeni yıla girmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti duyurdu. 2023 yılında geçerli asgari ücret tutarı 8 bin 506 TL oldu. Ancak kimi işverenler var ki işçilerin sigorta günlerinin dahi eksik gözükmesine yol açacak şekilde ödeme yapıyor.

Bazı patronlar çalışanını asgari ücretli gibi göstermek üzere maaşının asgari ücret kadarını bankaya yatırıyor. Geri kalan ödemeyi ise elden yapıyor. Fox Haber'de yer alan habere göre, bu işverenlerin sayısı son zamanlarda artınca hem SGK'dan uyarı geldi hem de işçiler isyan etti.

Gaziantep'teki bir işçi tepkisini dile getirirken "Normalde bizim ücretlerimizin, mesailerimizin bankaya yatırılıp sigorta günlerimizi o günlerden hesaplatmaları lazım" dedi.

Bir başka işçi ise isyanını "Direneceğiz, tek yumruk olduk" sözleriyle ifade etti.

O İŞVERENLERİ BÜYÜK CEZALAR BEKLİYOR

Geçtiğimiz senelerde de asgari ücreti işçilerine vermeyen bazı patronlar, hesaplara yatırdıkları maaş farkını elden geri alıyordu. Bunu tekrarlayan işverenlere büyük cezaların verilmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sırasında Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu duyurmuştu.

Komisyonda uzlaşma sağlanamaması üzerine yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Türk-İŞ'in yer almadığı masadan açıklanan yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu.

