Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı! Özgür Demirtaş'ın aylar önce yaptığı paylaşım gündem oldu

Türk-İş'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi.

Böylece asgari ücret Nisan'da açlık sınırının altında kaldı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Bu gelişme sonrası ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Aralık ayında yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Demirtaş yaptığı paylaşımda 17 bin 2 TL olan asgari ücretin Nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini ifade etmişti.

İşte o paylaşım:







