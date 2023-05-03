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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

03.05.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ara zam beklentisi her geçen gün daha da merak konusu olurken Bakan Bilgin'den gelen açıklamayla konuya ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" diyerek işareti vermişti. Kullanıcılar ara zam miktarını ve tarihini araştırıyor. Peki, Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

Asgari ücret zammı 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair kritik açıklamalar geldi. Milyonlarca asgari ücret çalışanını ilgilendiren zam konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Asgari ücret için masada 3 seçenek bulunduğu belirtildi. İşte 2023 asgari ücret zammı ve ara zam ile ilgili detaylı bilgiler...

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Ocak ayında 5500 TL'den 8506 TL'ye yükselen asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

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Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

KOMİSYONUN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları da merakla takip ediliyor. Resmi tatilin sona ermesi ile birlikte bu hafta asgari ücret tespit komisyonunun bir araya gelmesi ve yeni asgari ücretin görüşülmeye başlaması bekleniyor.

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