ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023: Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

Asgari ücret zammı 2023 ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair kritik açıklamalar geldi. Milyonlarca asgari ücret çalışanını ilgilendiren zam konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Asgari ücret için masada 3 seçenek bulunduğu belirtildi. İşte 2023 asgari ücret zammı ve ara zam ile ilgili detaylı bilgiler...

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Ocak ayında 5500 TL'den 8506 TL'ye yükselen asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

KOMİSYONUN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları da merakla takip ediliyor. Resmi tatilin sona ermesi ile birlikte bu hafta asgari ücret tespit komisyonunun bir araya gelmesi ve yeni asgari ücretin görüşülmeye başlaması bekleniyor.





