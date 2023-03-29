ASGARİ ÜCRET ARA ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Bakan Bilgin, Temmuz ayını işaret etti

Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi. Bu açıklama sonrası "2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Bakan Bilgin'in asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklama...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPIALCAK MI?

Asgari ücrete geçtiğimiz aralık ayında gelen zam ile beraber 8 bin 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılması ve emekli bayram ikramiyelerinin ise 2 bin liraya çıkarılmasından sonra asgari ücrete zam konusu da gündeme geldi.

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

Asgari ücret konusunda Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık.

Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız"

Konuşmasında, "Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti. Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncüleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.



