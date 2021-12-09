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Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Üçüncü görüşmeler başladı!

09.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. kez bir araya geldi. 2022 yılında verilecek asgari ücretin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan asgari ücret toplantılarıyla ilgili TİSK başkanı açıklama yaptı.

Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Üçüncü görüşmeler başladı!

Türkiye’nin geleceği için önemli kararlar vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Akkol, asgari ücretle ilgili toplantıda rakam önerisinin verilmediğini vurguladı. Asgari ücretin belirlenmesinde devletin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indiriminin belirleyici olacağını kaydeden Akkol, bu desteklerin alınması durumunda, ‘’Biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret henüz belli olmadı. 1 Aralık'ta ilk kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık Salı günü ikinci kez toplanmıştı. 9 Aralık Perşembe günü (Bugün) üçüncü kez bir araya gelen komisyon, aralık ayının ortalarına doğru son kez bakanlık bünyesinde toplanarak, 2022 yılı asgari ücret rakamını açıklayacak.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TİSK ev sahipliğinde 9 Aralık 2021 Perşembe günü yapılacak toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek. Asgari ücretin önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten paylaşılacak veri ve raporlar ele alınacak.

Bu raporların arkasından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak Türkiye’nin geleceği için önemli kararlar vermeye çalıştıklarını ifade eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisinin olmadığını anımsatarak, bu yıl kuvvetli bir veri analizi ve işletmelerden alınan görüşlerin olduğunu aktardı. Bazen düşük gelen ve yüksek gelen farklı rakamların ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Akkol, bu rakamların çözülmesi konusunda devletin, işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını söyleyerek, ‘’Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan 15 kişinin bir araya gelmesiyle belirleniyor. Bu topluluğa, Asgari Ücret Tespit Komisyonu deniyor.

Söz konusu komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 defa toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının arkasından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını yeniden bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanarak, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği durumunda başkanın olduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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