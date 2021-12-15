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Son Dakika: Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

15.12.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretin belirleneceği 4. toplantının bu hafta yapılması beklenirken, toplantının tarihi konusunda açıklama yapılmadı. Öte yandan NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ise asgari ücretin miktarı konusunda işveren ve işçi taraflarının uzlaştığını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Son Dakika: Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak daha fazla kişinin hayatını etkileyecek olan 2022 asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını geçen hafta yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleşen toplantıdan uzlaşı çıkmadı. Pazartesi yapılması beklenen toplantı ise gerçekleşmedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen,"3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu" dedi.

Ergen canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞECEK

"İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde.

asgari-ucret-rakam

TALEPLER NE?

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

İDDİA EDİLEN RAKAM: 3 BİN 900 LİRA

Ahmet Ergen, "Böylece yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talep var."bilgisini verdi.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-haberi-asgari-ucrette-250-tl-detayi-2022-asgari-ucret-ne-zaman-belli-oluyor/432839/

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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