FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

16.12.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yanı sıra tüm sektörden çalışanlar asgari ücret zammının açıklanmasını bekliyor. Asgari ücret için çalışmayan kişilerin maaşlarının yanı sıra yardım paralarının miktarı da, açıklanması beklenen asgari ücrete göre belli oluyor. Asgari ücret zammına ilişkin gerçekleştirilen ilk 3 toplantıda taraflar uzlaşamadı. İşte detaylar...

Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son birkaç haftadır gündemde en merak edilen soruların başında, '2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusu geliyor. Asgari ücret zammına ilişkin gerçekleştirilen üçüncü toplantı 9 Aralık'ta yapıldı. İlk 3 toplantıda da anlaşmaya varılmadı. Böylece milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı için yapılacak 4. toplantıya çevrildi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 4. zam toplantısına sendikalar, işveren temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılım sağlayacak. Asgari ücret zammı için birinci toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı 7 Aralık'ta üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta yapılmıştı. Asgari ücret doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücret 2022 zammının bu hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret için dördüncü toplantının 13-17 Aralık haftasında yapılacağı öngörülüyor.

Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Mİlyonlarca memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

Mİlyonlarca memur ve emekli için ek zam ve refah talebi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.