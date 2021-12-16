Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son birkaç haftadır gündemde en merak edilen soruların başında, '2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' sorusu geliyor. Asgari ücret zammına ilişkin gerçekleştirilen üçüncü toplantı 9 Aralık'ta yapıldı. İlk 3 toplantıda da anlaşmaya varılmadı. Böylece milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı için yapılacak 4. toplantıya çevrildi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 4. zam toplantısına sendikalar, işveren temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılım sağlayacak. Asgari ücret zammı için birinci toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı 7 Aralık'ta üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta yapılmıştı. Asgari ücret doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücret 2022 zammının bu hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret için dördüncü toplantının 13-17 Aralık haftasında yapılacağı öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturuyor.



