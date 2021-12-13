Asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Asgari ücretin belli olacağı 4. ve son toplantının ardından 2022 yılında geçerli olacak ücretler netlik kazanacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği asgari ücretten verginin kaldırılması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, asgari ücretten verginin kaldırılmasının alternatif olarak masada yer aldığını söylemişti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genel olarak toplantılarına sabahın erken saatlerinde başlıyor. Üyeler, 2-3 saat kadar bir araya gelerek, taleplerini iletiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında bir araya gelmişti. Bu şekilde yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başlamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk- İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantının ardından konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız." açıklamasında bulunmuştu.

9 Aralık’ta asgari ücret için üçüncü toplantı yapıldı. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda taraflar taleplerini iletti. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat "İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var." ifadelerini kullanıştı.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

Asgari ücretin 13 Aralık 2021 Pazartesi günü belli olması beklenmiyor. Ancak bu hafta içerisinde net olarak açıklanacağı söylenebilir.



