ASGARİ ÜCRET BUGÜN belli olur mu? 20 Aralık 2022 asgari ücret toplantısı saat kaçta olacak? Kritik sınır 8.000 TL!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan diğer kişileri dolaylı olarak etkileyecek olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada hem işçilerin hem de işverenlerin ödeyebileceği sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş olmayı ümit ettiğini ifade etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebileceğini söyledi. Peki, asgari ücret bugün belli olur mu? 20 Aralık 2022 asgari ücret toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLUR MU?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.





