FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret ek zammı ne zaman olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret ek zammı ne zaman olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

10.06.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından asgari ücret ek zammı araştırılmaya başlandı. Asgari ücret için ek zammın yapılıp yapılmayacağı ve olası zam tarihi merak ediliyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının sonrasında asgari ücret sorgulamalarına da hız verildi. Peki asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman olacak ve ne kadar olacak? İşte ek zam ile ilgili merak edilenler...

Asgari ücret ek zammı ne zaman olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret için ek zam olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Peki asgari ücret ek zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRET İÇİN EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücretin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Çelik, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasında ‘Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz’ ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak “Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından da konuyla ilgili konuşmuş ve "Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımımızın ifadesidir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelire endeksli senet koşulları açıklandıGelire endeksli senet koşulları açıklandı
Asgari ücrete zamla ilgili yeni açıklamalarAsgari ücrete zamla ilgili yeni açıklamalar
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yoldaAkaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat'

'Biz din adamıyız, masanın arkasında anlat'

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

Bakan Nebati Twitter'dan duyurdu

Bakan Nebati Twitter'dan duyurdu

Gelire endeksli senet koşulları açıklandı

Gelire endeksli senet koşulları açıklandı

İkinci elde görülmemiş artış!

İkinci elde görülmemiş artış!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.