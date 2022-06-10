Asgari ücret ek zammı ne zaman olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret için ek zam olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Peki asgari ücret ek zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRET İÇİN EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücretin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Çelik, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasında ‘Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz’ ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak “Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından da konuyla ilgili konuşmuş ve "Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımımızın ifadesidir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

