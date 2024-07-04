Asgari ücret, emekli, memur derken onlar unutuldu! Özel sektörde ara zam olacak mı? Maaş artışında 'sözleşme' detayı

Emekli ve memur zamlarının ardından ara zam yapılmayacağı ifade edilen asgari ücrete çevrilmişti. Henüz bir adım atılmasa da asgari ücrete ara zam ile milyonlarca kişinin maaşına düzeltme yapılması henüz imkansız değil. İşçi maaşları çalışılan aydan sonra hesaplara geçtiği için asgari ücreti 31 Temmuz’a kadar belirleme imkanı var. Ancak ara zammı bekleyenler sadece asgari ücretliler değil, özel sektör çalışanı milyonlar da gelecek açıklamaları bekliyor.

ÖZEL SEKTÖRE ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

Asgari ücrete zam yapılmaması tüm özel sektör çalışanlarını olumsuz etkileyecek. İşçi ile işverenin isteği doğrultusunda özel sektöre zam yapılıp yapılmayacağı henüz net değil ancak asgari ücrete zam yapılmaması patronların elini güçlendireceği için özel sektör çalışanları endişeli.

ÖZEL SEKTÖR ZAM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör patronları kararsız. Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı konusunda belirsizlikler devam ederken, özel sektör maaşları da erimeye devam ediyor. Her bir işletme kendi durumuna göre bir ücret skalası belirleyecek.

Bloomberg HT’nin haberine göre, özel sektörde her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor. Bununla birlikte birçok kurumsal şirketin de çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapılması yönünde karar aldığı medyada yankı buldu.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA MAAŞ ALANA ZAM KURALI

Türkiye’de asgari ücret ile çalışanlar için bir kanun bulunurken asgari ücretin üzerinde çalışanlar için bir kanun bulunmuyor. Asgari ücret, Tespit Komisyonu’nun belirlediği ölçüde yükselebilirken, asgari ücretin üstünde maaş alanlar için işverenin rıza gösterdiği oranda artış söz konusu. Ancak çalışanların sözleşmelerinde “personelin ücretinde yapılacak artış oranı asgari ücret artış oranından az olamaz” şeklinde bir düzenleme bulunuyorsa mutlaka İş Kanunu m.22 kapsamında prosedür uygulanmak zorunda kalınıyor.







