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Asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

21.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücrete ne kadar zam geleceği sorusu çalışanların gündeminde yer aldı. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtmişti. Asgari ücret tespit komisyonu 2021'de geçerli olan asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlemişti.

Asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçen sene 5 Aralık'ta başlamıştı. Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında gerçekleştirileceği öngörülüyor. Asgari ücretin ne kadar olacak sorusunun yanıtı, 4 kez gerçekleştirilen toplantı sonrasında belli olacak. İlerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda 2022'de asgari ücrete yüzde 16-20 arasında zam geleceği öngörülüyor.

"ÇALIŞANLARIMIZA CİDDİ ZAMLAR YAPMAMIZ LAZIM"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı: "Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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