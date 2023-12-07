Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret tam zamanlı olarak çalışan bireylerin almaları gereken minimum maaşı temsil eder. Dolayısıyla bu maaşın güncel tutarı ile net ve brüt hali pek çok kişi tarafından araştırılır. Asgari ücret 2023 yılının ilk ve ikinci yarısında olmak üzere iki defa artırılmıştır. Bu nedenle 2023 asgari ücret zammı hakkında yılın ilk yarısı ile ikinci kısmına yönelik olarak açıklama yapılmalıdır. Böylelikle söz edilen tutarın hangi etmenlere bağlı olarak belirlendiği ve güncel asgari ücretin kaç TL olduğu kolaylıkla açıklanabilir.

2023 asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari ücret zammı 2023 yılı için 6 aylık periyotlar halinde belirlenmiştir. Dolayısıyla senenin ilk döneminde zamlı hali açıklanan 2023 asgari ücret tutarı yılın ikinci kısmında da güncellenmiştir. Buna bağlı olarak asgari ücretin 2023 yılının başında ve ikinci yarısında ne kadar artış gösterdiği sıklıkla sorgulanır. Bu bağlamda asgari ücretin Ocak 2023 itibariyle 2022’nin sonundaki güncel rakama göre %54 oranında artarak brüt 10.008 TL'ye ulaştığı söylenebilir.

Haziran ayında yapılan ara zamla birlikte ise bu ücretin brüt 13.414,5 TL, net ise 11.402 TL'ye çıkarıldığı belirtilmelidir. Dolayısıyla "Güncel asgari ücret ne kadar?" sorusunu yönelten kişilere 2023 yılının ikinci yarısında belirlenen net tutarın 11.402 TL olduğu hatırlatılmalıdır. Bu tutarın 2024 yılının ilk yarısında ne kadar artırılacağı ise enflasyon gibi temel unsurlara göre belirlenecektir.

Yani 2023 senesinin sonunda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağının net bir şekilde açıklanması mümkün değildir. Bu kararın hangi yönde olacağının belirtilebilmesi için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bildirilecek olan açıklamaların takip edilmesi gerekir.

Asgari ücret günlük ne kadar?

2023 yılının ikinci yarısında açıklanan zamla birlikte asgari ücretin brüt 13.414,5 TL olduğu bilinir. Bu tutarın net hali ise 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla asgari ücretin günlük brüt tutarının 447,15 TL olduğu belirtilebilir.

Pek çok kişi "Asgari ücret günlük net kaç TL?" sorusuna yanıt bulmaya çalışır. Söz edilen ücretin net hali belli başlı kesintilerden sonra elde edilen tutarı temsil eder. Çalışan bireyler tarafından sıklıkla araştırılan günlük net asgari ücret tutarı ise 380,07 TL olarak açıklanabilir. Nitekim brüt asgari ücret tutarı 30 güne bölündüğü takdirde ulaşılan sonuçla birlikte bu bilgiler doğrulanabilir.





