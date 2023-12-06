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Asgari ücret nedir? Asgari ücreti kimler alır?

05.12.2023 21:45 | Son Güncelleme:
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Her sene güncellenen asgari ücretin ne anlama geldiği pek çok kişi için merak konusudur. Asgari ücret tutarının neye göre belirlendiği ve hangi çalışan gruplarını ilgilendirdiği sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda asgari ücret teriminin sözcük anlamından da yola çıkılarak açıklanması gerekir. Söz edilen tutarın belirlenmesinde rol oynayan etmenlerin örneklendirilmesi ise bu ücretin neden temel ihtiyaçlarla ilişkili olduğunun keşfedilmesini sağlayacaktır.

Asgari ücret nedir? Asgari ücreti kimler alır?

Asgari ücret terimi hangi çalışan grupları tarafından hak edildiği ve ne gibi unsurlara bağlı olarak belirlendiği merak edilen bir tutarı temsil eder. Yani temelde her bir tam zamanlı çalışanı ilgilendiren asgari ücret teriminin ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda vardır. Buna ek olarak sözcük anlamı üzerine açıklama yapılan asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan temel ihtiyaçlar da sıralanmalıdır. Bu sayede asgari ücretin çalışanlara ödenmesi gereken en düşük yasal ücret olmasının nedenleri daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

Asgari ücret nedir?

Çalışma hayatına dâhil olan her bir birey için asgari ücret hakkında bilgi edinmek önem arz eder. Asgari ücret çalışan bireylerin hizmetlerinin karşılığını adil bir şekilde alabilmelerini sağlayan bir ücret düzeyini temsil eder. Bu bağlamda söz edilen terimin ilk olarak kelime anlamı çerçevesinde incelenmesinde fayda vardır. Türkçede asgari sözcüğünün en az, en düşük, minimum, minimal ve en alt anlamlarında kullanıldığı bilinir. Dolayısıyla asgari ücret de iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenmesi gereken en düşük ücreti temsil eder.

Asgari ücret tutarı her sene yetkili kurumlar tarafından alınan kararlar çerçevesinde resmî olarak duyurulur. Buna bağlı olarak işverenler de çalışanlarına en az asgari ücret tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür. Asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan temel unsurlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Sağlık harcamaları
  • Ulaşım harcamaları
  • Gıda harcamaları
  • Konut harcamaları
  • Temel ihtiyaçlara yönelik diğer giderler

Asgari ücreti kimler alır?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da belirtildiği üzere asgari ücret işverenler tarafından çalışanlara ödenmesi gereken minimum tutarı temsil eder. Dolayısıyla staj gibi çalışma dönemleri haricinde tam zamanlı olarak bir iş yerinde hizmet sunan her bir çalışanın en az asgari ücret tutarında getirisi olmalıdır. Bu nedenle asgari ücret her bir çalışanın temel hakkı olan kazancı ifade eder. Yani sigortalı her bir çalışanın minimum getirisi asgari ücret tutarında olmalıdır. Aksi takdirde çalışanın hizmet sunduğu iş yeri ile bu iş yerinde sigortasız ve asgari ücretten daha düşük bir tutara çalışan kişilere yetkili kurumlar tarafından cezai yaptırım uygulanabilir.

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