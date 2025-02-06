Asgari ücret için 72 bin TL talebi! Düğmeye basıldı, TÜRK-İŞ ve Hak-İş bir araya geldi

2024'ün Aralık ayı asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını aramakla geçmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 oranında zamlanarak 22 bin 102 lira olduğunu duyurmuştu. Asgari ücretli bu zam oranından memnun kalmazken sendikalar bir araya gelemeye karar verdi.

2 SENDİKA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Sendikaları, kamu işçilerinin 2025-2026 dönemindeki zamları için bir araya gelecek. Bir araya gelecek olan sendikaların ise taslak metinlerine Sözcü ulaştı.

Buna göre, taslak metinde günlük brüt çıplak ücretin 2 bin liraya çıkarılması, tüm işçilere 20 bin lira refah payının verilmesi ve 2025'in ilk 6 ayı içinde yüzde 20 zam yapılması ifade edildi. Böylece halen 37 bin lira civarında olan en düşük çıplak net işçi maaşının taban ücretle 40 bin liraya, refah payıyla 60 bin liraya ve yüzde 20 zamla 72 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

30 BİN LİRA EK ÖDEME TALEBİ

Ayrıca, 2026 yılı sonuna kadar ise her 6 ayda 1 TÜFE + yüzde 5 oranında zam yapılması talep ediliyor. Ayrıca, ücret dışında her işçiye aylık olarak 7 bin 500 lira sosyal destek ile beraber 2 bin 500 lira aile yardımı ve çocuk başına 250 lira çocuk yardımı da istendi.

Sendikaların bu talebinin artması ile beraber işçi maaşının dışında her ay 10 bin 500 lira da destek ödemesi alınacak. Ayrıca 700 bin işçinin tamamına önümüzdeki mayıs ayında 30’ar bin lira ek ödeme talep edildi. 2026 Nisan ayında bu tutar yıllık TÜFE + yüzde 5 zamlı ödenecek. İşçilere günlük 500 TL (aylık 15 bin TL) yemek, yıllık 12 bin lira giyim desteği istendi. Ayrıca 8 bin lira doğum, 12 bin lira da evlenme yardımı talep edildi.