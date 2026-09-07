Asgari ücret için 'Artış kapıda' deyip net rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağına kilitlendi. Açıklanan OVP çerçevesinde enflasyon öngörüleri ve hedefleri de ortaya çıkarken hesaplamalar başladı. Bir yandan da uzman isimlerden tahmin ve beklentiler geliyor. İşte yeni asgari ücret rakamı için tahminler ve ortalama hesaplar...



2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüklerini, 2027 yılında da yüzde 21'e gerilemesini hedeflediklerini duyurmuştu.



"EN AZ YÜZDE 30'LUK BİR ARTIŞ BEKLİYORUM ASGARİ ÜCRETTE"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram "Şimdi Temmuz'da asgari ücret artırılmadı. Baktığımızda geçen sene gerçekleşen enflasyonla hedefleyen enflasyonun bir nevi ortalaması alındı. Yüzde 27'lik bir artış yapıldı. Ama baktığımızda tahmin yüzde 21'di bu senenin sonu tahmin, yüzde 28 oldu. 21'e göre artış yapıldı. Oradan bir asgari ücretlinin alacağı var baktığımızda. Bir diğeri; şimdi gerçekleşen enflasyon bu sene yüzde 28.4 olarak tahminde bulundu. Merkez Bankası 28. 29'lara kadar çıkabilir ama biz 28 olarak alalım. Şimdi gelecek sene enflasyon beklentisi de sene sonu 21. Geçen seneye göre artış yapılırsa ki bence doğru değil bu. Beklenene göre yapılmamalı, gerçekleşene göre yapılmalı. Artı refah payı verilmeli. Geçen seneye göre yapılsa 28'lik yıl sonu enflasyonu bu yıl sonu, 21'lik gelecek sene enflasyonu, yüzde 28 ile yüzde 21 toplam yüzde 49 yüzde 50'lik bir artış. Minimum yüzde 25'lik bir artış asgari ücretliye olmalı. Yüzde 25 artışı olduğunda, bakın TÜRK-İŞ'in için yapmış olduğu açlık sınırı araştırması 37 bin civarında, 32 binler yapıyor. Şu an itibarıyla" dedi.

Devamında tahminini ve beklentisini de aktaran Bayram "En az yüzde 30'luk bir asgari ücrette artışın, en fazla yüzde 35'lik bir artışın kapıda olduğunu düşünüyorum ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ücretler artırılırsa enflasyon artar tezi bu sene çöktü. Bakın Temmuz artış yapılmadı. Enflasyon beklediğimiz tabii dış ekonomik aktörler bu jeopolitik gelişmeler tabii ki önemli bunda, petrol fiyatlarının artışı OVP hazırlandığında 64'tü öngörü OVP'de şimdi oldu 96. Şaştı tabii enflasyon beklentisi. Ama vatandaşın bu noktada desteklenmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür; enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Ben en az yüzde 30'luk bir artış bekliyorum asgari ücrette" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Farklı zam senaryolarına göre yeni asgari ücretin ne kadar olabileceği aşağıdaki şekilde hesaplandı.

