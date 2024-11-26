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Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip kuruşu kuruşuna net rakam verdi! 'Son anda Sayın Cumhurbaşkanımız...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 09:09
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Milyonlar bu soruların yanıtına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine artık az bir zaman kalmışken kulislerden yeni asgari ücrete dair farklı rakamlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Sinan Burhan; edindiği bilgiler doğrultusunda Ankara'daki genel beklentiye dair asgari ücret için net rakamı ve zam oranını açıkladı. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip kuruşu kuruşuna net rakam verdi! 'Son anda Sayın Cumhurbaşkanımız...'

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Tüm Türkiye 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda rakam konuşulmaya devam ediyor. Muhalefet tarafından asgari ücret zammına dair çeşitli öneriler yapılırken bir yandan da kulis bilgileri ve tahminler aktarılıyor. Son olarak gazeteci Sinan Burhan, edindiği bilgileri paylaşarak 'Ankara'daki genel beklenti'yi açıkladı.

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"BENİM EDİNMİŞ OLDUĞUM BİLGİ; 23 BİN 292 TL"

TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

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"Kamuoyunun en çok merak ettiği konu asgari ücret. Ben bu konunun taraflarıyla görüştüm. Bu konunun üç tane tarafı var. Bunlar bir tanesi TİSK, bir diğer taraf Türk-İş, bir diğer taraf da hükümet. Toplam 15 kişiden oluşan bir heyet var. Türkiye İşverenler Sendikası asgari ücretin az olmasını arzu ediyor. Çünkü işçi maliyetlerinin kendi özel sektöre yük olacağını düşünüyor. Türk-İş ise asgari ücretin çok yüksek olmasını istiyor. Bu noktada hükümet hakem pozisyonunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı genel anlamda işçinin, asgari ücretlinin yanında yer almaktır. Fakat şu ana kadarki ön görüşmeler henüz başlamadı. Şöyle söyleyeyim; Aralık ayının ilk haftasında bu görüşmeler, Asgari Ücret Komisyonu toplanacak, 15 kişiden oluşan bu komisyonda 4-5 farklı rakamdan bahsediliyor. Fakat benim edinmiş olduğum bilgi; 23 bin 292 TL. O da yüzde 37'ye tekabül ediyor.

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Şimdi şöyle söyleyeyim; 15 kişilik komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Burada Ankara'da 3-4 farklı asgari ücret senaryosu var. Asgari ücrete yüzde 37 zam bekleniyor. Buna göre 23 bin 292 TL olması planlanıyor.

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Şunu da ekleyelim son olarak; tabii Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretlinin yanında, işçinin yanında olması hasebiyle son anda TİSK yöneticileriyle, Türk-İş yöneticileriyle bir araya gelip bu noktada kendi inisiyatifiyle bir artış yapabilir. Bakanlık düzeyinde veyahut da bu sendika düzeyinde bizim almış olduğumuz Ankara'da genel beklenti 23 bin 292 TL. Sayın Cumhurbaşkanımız da inisiyatif alıp bunu 24 bine çıkartır mı 23 bin 800 olur mu onu bilemiyoruz. Ama şu anda konuşulan rakam bu noktada.

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Zaten şunu da belirteyim; bu devlet için değil devlette asgari ücret alan yok. Bu özel sektör için tespit edilmiş bir rakamdır. En alt limittir, işveren bunun üzerine de çıkabilir, daha fazla da verebilir. Gönül ister ki asgari ücret çok daha yüksek olsun. Ancak şöyle bir de durum var; asgari ücrete yapılacak her türlü zam ürün ve hizmet sektörüne de daha fazla enflasyon olarak geliyor. Mesela siz kasiyere zam yaptığınız zaman, güvenliğe zam yaptığınız zaman peynirin fiyatını da zam yiyorsunuz, zeytinin fiyatını da zam yiyorsunuz, önemli olan alım gücünü artırmaktır"

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asgari ücret Asgari ücret zammı
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